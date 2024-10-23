Bebek haberi aşklarını alevlendirdi… Ünlü çift sokaklarda sarmaş dolaş

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Jennifer Lawrence’ın hamile olduğu haberini menajeri, Vogue dergisine yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Ünlü oyuncu da ertesi gün basına konuşarak yeniden hamile olduğu ve ikinci kez anne olacağı için çok mutlu olduğunu söylemişti.

Kocası Cooke Maroney ile Los Angeles sokaklarında gezintiye çıkan 34 yaşındaki yıldız büyümeye başlayan karnını siyah bol bir pantolon ve uzun sarı bir gömlekle kapatmıştı.

Ancak ünlü oyuncunun kilo almaya başladığı da gözlerden kaçmadı.

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Yürüyüş yaparken bol bol sohbet eden ünlü çift el ele kol kola ve oldukça mutlu görünüyordu. Hatta bir ara durup birbirlerinin dudağına bir öpücük de kondurdular.

Ünlü çiftin bu hallerini görenler ise “Bebek haberi yaramış, aşkları alevlenmiş” yorumları yaptılar.

Çift, henüz doğum tarihi açıklanmayan ikinci çocuklarının gelişini dört gözle beklerken birbirlerine çok aşık görünüyordu.

Jennifer Lawrence'a yakın kaynaklar ünlü oyuncunun yeniden hamile olduğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi ve “Anne olmayı çok seviyor. Tekrar hamile olduğu için çok heyecanlı. Bu ona mükemmel bir zamanlama gibi geliyor. Yeni bebek doğduğunda oğlu Cy 3 yaşında olacak” dedi.

Cy adını verdikleri oğulları 2022’de doğan çiftin bir çocuk daha istediği geçen yıldan beri konuşuluyordu.

Jennifer Lawrence 2022 yılında Vogue'a verdiği bir röportajda ilk kez anne olmanın sevincini anlatmış ve oğlunun doğumundan sonra “tüm hayatı yeniden başlamış gibi hissettiğini” paylaşmıştı.

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Lawrence oğlu doğduktan sonra hissettiklerini “Öylece bakakaldım. O kadar aşıktım ki. Ayrıca her yerdeki tüm bebeklere de aşık oldum. Yeni doğanlar çok muhteşemler” sözleriyle anlatmıştı.

Jennifer ve Cooke 2019 yılında Rhode Island'daki Belcourt of Newport malikanesinde evlendi. Düğünün az sayıdaki ünlü konukları arasında Adele, Amy Schumer, Cameron Diaz, Benji ve Joel Madden, Nicole Richie ve Kris Jenner'ın da vardı.

Jennifer Lawrence evlendikten sonra verdiği samimi bir röportajda nikah masasına oturmanın hele de düğün yapmanın stresi yüzünden neredeyse evlenmekten vazgeçmek üzere olduğunu itiraf etmişti.