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Haber Giriş: 08.08.2021 - 07:50 | Son Güncelleme:

Bebek göründü! Özge Özpirinçci 5 aylık hamile...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bebek göründü! Özge Özpirinçci 5 aylık hamile...

5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci’nin belirgin karnı dikkat çekti.

Önceki gün Burak Yamantürk’le birlikte Yeniköy’de görüntülenen oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Hamileliğinde 5’inci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özpirinçci, “Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz” dedi. İki ünlü isim ardından evlerinin yolunu tuttu.

Bebek göründü Özge Özpirinçci 5 aylık hamile...

"EVET HAMİLEYİM"

Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabında doğrulamıştı:

"9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler"

Eylül ayında nikah masasına oturacak olan çift kız bebek bekliyor...

Özgeden daha heyecanlıyım
Özge'den daha heyecanlıyım

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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