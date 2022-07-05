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Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde!

#GUPSE ÖZAY#BARIŞ ARDUÇ#SERENAY SARIKAYA
Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

Ekranların ünlü isimleri bir bir tatile çıkmaya başladı. Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinde denizle ve güneşle buluşan ünlüler, takipçilerini güncel tatil pozlarıyla bilgilendirmeye devam ediyor…

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Bebek göründü

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gupse Özay, Çeşme’de görüntülendi.

7 aylık hamile olan oyuncu Gupse Özay, önceki gün yakın arkadaşı Bengisu Uzunöz’le denize girerken objektife yansıdı.

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

Kız bebek bekleyen Özay serin suların tadını çıkarırken, eşi Barış Arduç plajda arkadaşlarıyla sohbet etti. (Deniz BOY)

Fanatik taraftar

Bodrum’da tatil yapan Pelin Öztekin, önceki gün Yalıkavak’taki Magi Beach’te görüntülendi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan ünlü oyuncu, plaj havlusuyla da bu tutkusunu gözler önüne serdi. (Kamil SÜMER)

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

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Pelin Öztekin güneşlenirken çektiği selfie’leri sosyal medyada paylaştı.

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

SERENAY SARIKAYA

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basan Serenay Sarıkaya, yeni yaşını tatil yaparak kutluyor. İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile birlikte önce Yunanistan’a giden ünlü oyuncu, oradan Marmaris’e geçti. Tatilini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sarıkaya, önceki gün takipçileri için bu pozunu paylaştı.

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

AYBÜKE PUSAT

Yaz sezonunu mayıs ayında Tunus’ta açan Aybüke Pusat, yeniden deniz tatiline çıktı. Deniz kenarından beyaz bikinili bir pozunu paylaşan oyuncuya, beğeni yağdı.

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

DOLUNAY SOYSERT

Yeni dizisiyle ekranda olan Dolunay Soysert, izin gününü evinde güneşlenerek geçirdi. Bahçesinde güneşlenen ve yeğenleriyle oynayan Soysert, o anları takipçileriyle paylaştı.

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Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

ZEYNEP SEVER DEMİREL

Okulların tatil olmasıyla birlikte eşi Volkan Demirel ve iki kızıyla birlikte Bodrum’daki yazlık sezonunu açan Zeynep Demirel, tatilin keyfini çıkartıyor. Arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

SERA KUTLUBEY

Oyuncu Sera Kutlubey, “Plüton’un Düşüşü” adlı kitabının ilk imza gününü Bodrum’da düzenledi. Gündoğan’daki Casa Costa Otel’in plajında görüntülenen Kutlubey, deniz keyfinin ardından soluğu imza gününün yapılacağı AVM’de aldı. Kutlubey, kariyerine yazar ve oyuncu olarak devam edeceğini söyledi. (Kamil SÜMER)

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Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

DİLA TARKAN

İki ay önce Dağhan Doğruer’le Atina’da evlenen sosyal medyanın ünlü ismi Dila Tarkan, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Eşiyle Güney’e inen Tarkan, önceki gün tekne tatilinden pozları takipçileriyle paylaştı. Göbeğini açıkta bırakan mavi kıyafetiyle verdiği pozlar çok beğenildi.

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

DEMET ÖZDEMİR

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nişan yüzüklerini taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Ekip, tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflarda Demet Özdemir çiçekli bikinisiyle, Oğuzhan Koç da kaslı vücuduyla dikkat çekti.

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Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

YILMAZ ERDOĞAN

Muğla Köyceğiz’de yaşayan Yılmaz Erdoğan, oyuncu arkadaşlarıyla buluşmak için Çeşme’ye gitti. Burada çok sayıda BKM oyuncusuyla buluşan Erdoğan, Şükran Ovalı’nın minik kızıyla havuzda bol bol yüzdü.

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

BURCU BİRİCİK

Camdaki Kız” dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le Yunanistan’a tatile gitti. Yunanistan’a otomobille giden çift, yolculuk hikayelerini kısa bir videoyla takipçileriyle paylaştı.

Bebek göründü... 7 aylık hamile Gupse Özay tatilde

 

 

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#GUPSE ÖZAY#BARIŞ ARDUÇ#SERENAY SARIKAYA

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