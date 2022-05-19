Bebek göründü!

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ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Geçtiğimiz mart ayında Atina’da Dağhan Doğruer’le evlenen Dila Tarkan, annelik heyecanı yaşıyor. 5 aylık hamile olan sosyetik ismin karnı iyice belirginleşti. Tarkan, Mikonos tatilinden bir kareyi sosyal medyada paylaştı.

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YENİDEN BİRLİKTELER

Oyuncu Berk Cankat, yeni yaşını geçtiğimiz gün The Artisan İstanbul Hotel MGallery’nin terasında yer alan özel süitte kutladı. Parti ünlü isimleri buluşturdu.

Hande Doğandemir, Özge Gürel-Serkan Çayoğlu ve Hazal Subaşı’nın da katıldığı partide Farah Zeynep Abdullah’a kısa süre önce barıştığı sevgilisi

DJ Artz (Efe Çelik) eşlik etti.

KİME YAKIŞTI?

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Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu Mavi’nin yeni koleksiyon lansmanına ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe oyuncunun pırlantalı saç aksesuvarı damga vurdu. Sarıkaya’nın stili sosyal medyada da gündem oldu. Danla Bilic’in de daha önce taktığı aksesuvar için “Hangisine daha çok yakıştı” anketleri yapıldı.

AŞKINI YAZDI

Geçen yıl vefat eden oyuncu Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, 20 yıllık beraberliklerini anlattığı bir kitap yazdı.

“Sonsuz Aşk... Rasim’im” adlı kitap, Sağlık Adası Yayınları’ndan çıktı.

İLİŞKİMİ SAKLAMAM

Melisa Şenolsun önceki gün erkek arkadaşıyla Cihangir’de görüntülendi.

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Güzel oyuncu, elindeki sarı papatyalar hakkında “Arkadaşım aldı. Epeydir görüşmüyorduk” dedi. Son olarak Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok ki... Olursa zaten görürsünüz, saklamam. İlişkimi neden saklayayım?” (Behlül AYDIN)