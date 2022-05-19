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Bebek göründü!

#Dila Tarkan#Farah Zeynep Abdullah#Serenay Sarıkaya
Bebek göründü

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Geçtiğimiz mart ayında Atina’da Dağhan Doğruer’le evlenen Dila Tarkan, annelik heyecanı yaşıyor. 5 aylık hamile olan sosyetik ismin karnı iyice belirginleşti. Tarkan, Mikonos tatilinden bir kareyi sosyal medyada paylaştı.

Bebek göründü

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YENİDEN BİRLİKTELER

Oyuncu Berk Cankat, yeni yaşını geçtiğimiz gün The Artisan İstanbul Hotel MGallery’nin terasında yer alan özel süitte kutladı. Parti ünlü isimleri buluşturdu.

Bebek göründü

Hande Doğandemir, Özge Gürel-Serkan Çayoğlu ve Hazal Subaşı’nın da katıldığı partide Farah Zeynep Abdullah’a kısa süre önce barıştığı sevgilisi
DJ Artz (Efe Çelik) eşlik etti.

KİME YAKIŞTI?

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Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu Mavi’nin yeni koleksiyon lansmanına ev sahipliği yaptı.

Bebek göründü

Etkinliğe oyuncunun pırlantalı saç aksesuvarı damga vurdu. Sarıkaya’nın stili sosyal medyada da gündem oldu. Danla Bilic’in de daha önce taktığı aksesuvar için “Hangisine daha çok yakıştı” anketleri yapıldı.

AŞKINI YAZDI

Geçen yıl vefat eden oyuncu Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, 20 yıllık beraberliklerini anlattığı bir kitap yazdı.

Bebek göründü

“Sonsuz Aşk... Rasim’im” adlı kitap, Sağlık Adası Yayınları’ndan çıktı.

 İLİŞKİMİ SAKLAMAM

Melisa Şenolsun önceki gün erkek arkadaşıyla Cihangir’de görüntülendi.

Bebek göründü

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Güzel oyuncu, elindeki sarı papatyalar hakkında “Arkadaşım aldı. Epeydir görüşmüyorduk” dedi. Son olarak Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok ki... Olursa zaten görürsünüz, saklamam. İlişkimi neden saklayayım?” (Behlül AYDIN)

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#Dila Tarkan#Farah Zeynep Abdullah#Serenay Sarıkaya

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