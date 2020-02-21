Haber Giriş: 21.02.2020 - 07:49,
Bebek geliyor! Amine Gülşe hamile...
İNGİLTERE Premier Lig ekibi Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe bebek heyecanı yaşıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Özil’le 2019’un haziran ayında evlenen Gülşe ilk bebeğine hamile.
Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde eşinin 31’inci yaş gününü sosyal medya hesabında şu mesajla kutlamıştı: “Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın.”
Çift, geçtiğimiz yıl muhteşem bir düğünle evlenmişti...
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