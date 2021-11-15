Bebek geliyor!

Cemiyetin genç isimlerinden Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, 6 aylık bir arkadaşlıktan sonra nisan ayında aile arasında nişanlanmıştı.
Haziran ayında Çarmıklı ailesinin Beylerbeyi’ndeki yalısında sade bir törenle dünya evine giren çift, mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak için gün sayıyor!
Aldığım duyumlara göre Nazlı Çarmıklı Gezer 1.5 aylık hamile. Henüz hamileliğinin çok başında olan genç anne adayı, mutlu haberi aile üyeleri ve yakın dostlarına vermiş.
Hasretine dayanamadı
Cemiyet hayatının favori bekarlarından Uğur Güven, yaz başında ayrıldığı Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo’ya geri dönmüş!
İşler yüzünden
geçici ayrılık
Kasım başında Amerika’ya giden Tuğba Coşkun-Fikret Orman çifti, burada güzel bir tatil yapmış ve Fikret Bey’in 54’üncü yaşını kutlamıştı.
Binlerce yıllık
güzellik sırrı
Eczacı Gülşah Önel ve tasarımcı Hande Özuysal, cilt sağlığına verdikleri önemden yola çıkarak güçlerini birleştirdi ve Lonjevite markasını kurdu. Lonjevite, eczacı güvenilirliği ve tasarımcı estetiğiyle, en kaliteli doğal aktifleri kullanıyor ve cilt sağlığı için bütünsel yaklaşımı benimsiyor.
Tarımda da iddialılar
Türkiye’nin en büyük inşaat firmalarından Acarlar, meğer tarımda da iddialıymış! Başkan Vekili Erdinç Acar’dan öğrendiğime göre Türkiye genelinde 10 milyon metrekarelik bir arsa stoku olan Acarlar, bunların bir kısmında “Acarlar Meyve AŞ” bünyesinde tarım yapıyormuş.