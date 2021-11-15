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Bebek geliyor!

#Murat Gezer#Tuğba Coşkun#Fikret Orman
Bebek geliyor
Mehmet Üstündağ

Geçtiğimiz haziran ayında genç işadamı Murat Gezer’le nikâh masasına oturan Nazlı Çarmıklı Gezer bebek bekliyor.

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Cemiyetin genç isimlerinden Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, 6 aylık bir arkadaşlıktan sonra nisan ayında aile arasında nişanlanmıştı.
Haziran ayında Çarmıklı ailesinin Beylerbeyi’ndeki yalısında sade bir törenle dünya evine giren çift, mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak için gün sayıyor!
Aldığım duyumlara göre Nazlı Çarmıklı Gezer 1.5 aylık hamile. Henüz hamileliğinin çok başında olan genç anne adayı, mutlu haberi aile üyeleri ve yakın dostlarına vermiş.

Bebek geliyor

Hakan-Banu Çarmıklı

Hem Çarmıklı Ailesi hem de Gezer Ailesi mutluluktan havalara uçuyormuş.
Ben de genç çifti kutluyor, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

Hasretine dayanamadı
Cemiyet hayatının favori bekarlarından Uğur Güven, yaz başında ayrıldığı Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo’ya geri dönmüş!

Bebek geliyor

Yaklaşık1 yıldır birlikte olan çift, pandemi dönemindeki kapanmada Güven’in Cunda’daki evinde kalmıştı. Tüm yazı burada geçirmeyi, pandeminin hafiflemesiyle ülkesine dönmeyi planlayan Araujo, bir tartışmanın ardından bavulunu toplayıp gitmişti. Sevgililer ayrılığa daha fazla dayanamamış! Uğur Güven soluğu Brezilya’da alarak sevgilisiyle barışmış.

İşler yüzünden
geçici ayrılık
Kasım başında Amerika’ya giden Tuğba Coşkun-Fikret Orman çifti, burada güzel bir tatil yapmış ve Fikret Bey’in 54’üncü yaşını kutlamıştı.

Bebek geliyor

Los Angeles’ta sevgilisiyle romantik bir tatil yapan Tuğba Coşkun, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a dönmüş. Fikret Orman ise işlerini takip etmek için Amerika’da kalmış.

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Binlerce yıllık
güzellik sırrı
Eczacı Gülşah Önel ve tasarımcı Hande Özuysal, cilt sağlığına verdikleri önemden yola çıkarak güçlerini birleştirdi ve Lonjevite markasını kurdu. Lonjevite, eczacı güvenilirliği ve tasarımcı estetiğiyle, en kaliteli doğal aktifleri kullanıyor ve cilt sağlığı için bütünsel yaklaşımı benimsiyor.

Bebek geliyor

Doğal yüz gerdirici olarak bilinen Gua Sha taşının ve onunla birlikte kullanılan serumun şimdiden çok sayıda müdavimi oluşmuş bile! Siyah obsidiyen kristalinden yapılan taş, binlerce yıldır Çinli kadınların güzellik ritüelinde kullandığı masaj taşıymış.

Tarımda da iddialılar
Türkiye’nin en büyük inşaat firmalarından Acarlar, meğer tarımda da iddialıymış! Başkan Vekili Erdinç Acar’dan öğrendiğime göre Türkiye genelinde 10 milyon metrekarelik bir arsa stoku olan Acarlar, bunların bir kısmında “Acarlar Meyve AŞ” bünyesinde tarım yapıyormuş.

Bebek geliyor

2010 yılında Beykoz’da kurdukları Misbahçem’de 200 bin metrekarelik alanda sebze ve meyve yetiştirdiklerini söyleyen Erdinç Acar, Ayvalık’ta da zeytincilik yaptıklarını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Gezer#Tuğba Coşkun#Fikret Orman

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