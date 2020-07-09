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Haber Giriş: 09.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bebek geliyor

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Bebek geliyor
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Bebek bekleyen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.

Aşşk Kahve’de kahvaltı yapan çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Muayene için doktora gideceklerini söyleyen Köstendil, “Doğuma az kaldı. İnşallah güzel haberler alırız” dedi.

Tosun da hamilelik sürecinin sorunsuz geçtiğini belirterek “Çok rahat ve güzel geçiyor. Her şey yolunda. Hiç zorlanmadım. İnşallah bu hafta doğum olacak” diye konuştu.

Bebek geliyor

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğullarına Marsel ismini verecek: “Ortak kararımız.”

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