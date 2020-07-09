Bebek geliyor

Aşşk Kahve’de kahvaltı yapan çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Muayene için doktora gideceklerini söyleyen Köstendil, “Doğuma az kaldı. İnşallah güzel haberler alırız” dedi.

Tosun da hamilelik sürecinin sorunsuz geçtiğini belirterek “Çok rahat ve güzel geçiyor. Her şey yolunda. Hiç zorlanmadım. İnşallah bu hafta doğum olacak” diye konuştu.



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