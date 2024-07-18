Bebek geldi geliyor... Doğuma gün sayıyor ama yine de işinin başında

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Avrupa'dan Asya'ya neredeyse bütün önde gelen kraliyet ailesi temsilcileri o törende hazır bulundu. Gelin ile damadın mutluluğu bir yana bu 'taçlı konuklar' da uzun uzun basının manşetlerinde kaldı.

Düğünün ardından başta iki gencin ailesi olmak üzere herkes gelecek bebek haberine kulak kesildi.

Sonunda çok zaman geçmeden o haber de geldi. Güzel gelin hamileydi ve genç aile ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyordu...

TÜM AİLEYİ BEBEK HEYECANI SARDI

Anladınız elbette Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'dan söz ettiğimizi.

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Geçen yılın haziran ayında evlenen Hüseyin ile Rajwa şimdi ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bu bebek aile için önemli. Çünkü babası Hüseyin'in ardından tahtın ilk sıradaki varisi olacak aynı zamanda.

Baba adayı Hüseyin ile karnı giderek büyüyen Rajwa, bu heyecanlı bekleyiş sırasında görevlerini de aksatmıyorlar.

Geçen ay Kral Abdullah'ın tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünde düzenlenen törene katılan genç çift, önceki gün de zihin sağlığı konusunda projeler üreten bir merkeze ziyarette bulundu.

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Rajwa ile Hüseyin, Amman'da faaliyet gösteren Digitels'in konuğu oldu. Sosyal konulara ve akıl sağlığına yönelik içerikler üreten şirketi ziyaretleri sırasında her ikisinin de neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Kocası Hüseyin, babasından sonra tahta geçince Ürdün'ün kraliçesi olmaya hazırlanan Rajwa o ziyaret için kahverengi bir elbise giydi.

Karnının giderek büyümüş olduğu dikkat çeken Rajwa, rahat hareket edebilmek ve bebeğine zarar vermemek için düz topuklu ayakkabılar giydi.

Rajwa ve Hüseyin, merkezde görevlilerle sohbet ettikten ve çalışmalarını inceledikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

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Ziyaret sırasında anne- baba olmaya hazırlanan genç çiftin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.





GEÇEN YIL HAZİRAN AYINDA EVLENDİLER

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, geçen yıl gösterişli bir törenle evlendi. Suudi Arabistanlı, varlıklı bir ailenin kızı olan Rajwa Al Saif ile Hüseyin'in düğününe dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra devlet yöneticileri ve ülke temsilcileri katıldı.

O gün gelin Rajwa kadar kayınvalidesi Kraliçe Rania da şıklığı ve güzelliğiyle göz doldurdu.

Geçen yıl Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın büyük kızı Prenses Iman da Jamel Thermiotis ile evlenmişti. O düğün de çok konuşuldu.

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Fakat aynı yıl içinde yapılan bu ikinci düğün ilkinden daha gösterişliydi. Bunun nedeni de Hüseyin'in veliaht prens olması elbette.

Birçok yoruma göre 1993 yılında gerçekleşen Rania ve Abdullah'ın düğününden 30 yıl sonra ilk kez bu kadar büyük ve gösterişli bir düğüne ev sahipliği yaptı Ürdün'ün başkenti Amman.

Rajwa ile Hüseyin'in düğünü günlerce hatta haftalarca gündemde kaldı. İleride Ürdün Kraliçesi unvanını taşıyacak olan Rajwa'nın gelinliğinden duvağına, başındaki tacından ayakkabılarına kadar bütün ayrıntılar masaya yatırıldı.

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KUTLAMALAR BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününden bir hafta önce ilk kutlamalar başladı. Önce geçtiğimiz hafta gelin onuruna bir kına gecesi düzenlendi.

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Beyaz üzerine altın rengi işlemelerle süslü kıyafetiyle parıldayan Rajwa'nın kına gecesine de kayınvalidesi Kraliçe Rania'nın yaptığı konuşma damgasını vurdu.

Düğünden bir gün önce de damat Hüseyin için Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ndeki görev arkadaşları sürpriz bir parti düzenledi.

Aynı gün sokaklar da bayram yeri gibiydi. Ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtan müzik ve dans grupları sokaklarda geçit yaptı. Halkın büyük bölümü de genç prens ile gelinin mutluluğuna ortak oldu.