'Şükürler olsun'.... Bebek geldi, aile sevince boğuldu: İlk çocuğa dikkat çeken isim

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İşte şimdi geçen yılın 1 Haziran günü dillere destan bir törenle evlenen genç çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Mutlu haber, ailenin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

KRAL VE KRALİÇE İLK TORUN SEVİNCİNİ YAŞADI: YENİ PRENSES GELDİ!

Büyük olasılıkla tahmin ettiniz, Ürdün kraliyet ailesinden söz ettiğimizi...

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin, geçen yıl Suudi Arabistanlı varlıklı bir aileden gelen Rajwa Alsaif ile hayatını birleştirdi.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa şimdi o görkemli düğünden sonra belki de hayatlarının en mutlu gününü yaşıyor. Çünkü ilk bebekleri bu sabah dünyaya gözlerini açtı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu bilgisi de yapılan sosyal medya paylaşımlarında yer aldı.

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İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti.

Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.

53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.

Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."





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İlk kez baba olan Prens Hüseyin'in kızı Iman ile çekilen pozu da ailenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.





HALASIYLA AYNI İSMİ TAŞIYACAK

Açıklamada bebeğe Iman adının verildiği bilgisi de yer aldı.

Bu arada bu konuda ilginç bir ayrıntı da var... İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Prenses Hüseyin'in kız kardeşlerinden büyük olanı da Iman ismini taşıyor.

Böylece minik bebek babasının kız kardeşiyle yani halasıyla aynı ismi taşıyor olacak.

Rajwa ve Hüseyin'in kızları Iman'ın doğuluyla dünyanın en iddialı giyinen stil ikonlarından biri olarak tanınan Kraliçe Rania, henüz 53 yaşında babaanne oldu.

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2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.

Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.

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Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

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30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

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O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi.

Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.

BİR DE KUTLAMA YEMEĞİ VERİLDİ

Bunun ardından ise konuklar için bir resepsiyon verildi. O anlarda da Hüseyin bu kez ortama uygun bir takım elbise giydi.

Gelin Rajwa ise beyaz renkte kabarık etekli bir elbise tercih etti. Rajwa'nın bu elbisesi ise düğünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazıları kıyafeti çok beğenirken bazıları fazla abartılı bulduğunu belirtti.

Öyle ya da böyle Hüseyin'in eski bir okul arkadaşı tarafından tanıştırılan çift dünyanın gözü önünde evlendi.

Bu görkemli düğünün üzerinden 10 ay geçtikten sonra da çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi. Sonunda o bebek de dünyaya geldi.

DÜĞÜNDEN SEKİZ AY SONRA BÜYÜK BİR ACI YAŞADI

Mutluluğa gölge düşüren olay ise Rajwa Al Saif'in babasının hayata veda etmesi oldu.

Rajwa Alsaif, düğününden sekiz ay sonra, büyük bir acıyla sarsıldı. Genç kadının babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, 71 yaşında vefat etti. .

Acı haber, Ürdün kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde duyuruldu. 18 Şubat'ta yapılan duyuruda Al Saif ailesiyle birlikte Ürdün kraliyet ailesinin de üç gün boyunca yas tutacağı belirtildi.

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KAYINPEDERİ İÇİN PAYLAŞIM YAPTI

Prenses Rajwa'nın kocası, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin de kendi Instagram sayfasından kayınpederine saygı duruşunda bulundu.

2022 yılında Rajwa ile nişanlandığı gün kayınpederine sarılırken çekilen fotoğrafını paylaştı Hüseyin.

Ardından da "Derin bir üzüntü ve kederle, sevgili kayınpederime veda ediyoruz. Onun nezaketini, cömertliğini ve dürüstlüğünü her zaman hatırlayacağız" diye yazdı. İş insanına rahmet, ailesine ve yakınlarına da sabır diledi.

Dünyaya gelen bu ilk bebek sayesinde Prenses Rajwa da büyük acısını biraz olsun hafifletmiş oldu.

Hüseyin'in iki kız kardeşinden büyük olanı da Iman adını taşıyor. Prenses Iman geçen yıl mart ayında Jameel Alexander Thermiotis ile hayatını birleştirmişti. Bir başka deyişle Ürdün kraliyet ailesi 2023 yılında iki tane büyük düğüne ev sahipliği yaptı. Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın iki büyük çocuğu evlenip yuvalarını kurdu. Çiftin, biri kız diğeri erkek iki küçük çocuğu ise henüz bekar.