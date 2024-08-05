İlk bebeğe elden ele sevgi seli... Ama şimdi bir de erkek çocuk gerekiyor

Haberin Devamı

Bebeğin doğumu da tıpkı dillere destan düğünleri kadar ilgi çekti.

Sadece ilk bebeklerini kucaklarına alan anne ve baba değil, ilk torun sevincini yaşayan babaanne, dede hatta amca ve halalar da sevinçten kelimenin tam anlamıyla havalara uçtu.

Minik bebek daha iki gün önce dünyaya geldi ama küçücük haliyle dünyanın en çok konuşulan kişilerinden biri oldu.

Daha kundaktayken boy boy pozları sosyal medyada ve basının manşetlerinde yer aldı. Gözlerini açtığı ailenin konumu gereği ilerleyen yıllarda da durum değişmeyecek gibi görünüyor.

İLK TORUN DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Bu sözünü ettiğimiz minik bebek, Ürdün tahtının ilk sıradaki veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın ilk çocuğu Prenses İman...

Haberin Devamı

Aileye yeni katılan küçük prenses, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'ya da ilk kez torun mutluluğunu yaşattı.

Rajwa ile Hüseyin'in, kızı İman aileye kelimenin tam anlamıyla taze bir soluk oldu. Rania, Abdullah ve diğer çocuklarının minik bebek ile çekilen fotoğrafları da ailenin sosyal medya sayfasından dünyaya ulaştı.

Bu arada İman'ın dünyaya gelişiyle birlikte Ürdün tahtı için sıralamada herhangi bir değişiklik olup olmadığı da merak konusu. Hem bu konuya hem de bebeğin adına biraz daha yakından bakalım.

53 YAŞINDA BABAANNE OLDU

Dünyanın en güzel giyinen ve yıllara meydan okuyan kraliçelerinden biri olarak bilinen Rania, genç yaşında ilk kez babaanne oldu. 53 yaşındaki dört çocuk annesi Rania, torun İman ile çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

Kraliçe, kendi sayfasında ilk kez baba olan büyük oğlu Hüseyin'in kucağındaki kızına gülümseyen bir pozunun yanı sıra amcası Hashem, halaları İman ve Selma ile çekilen pozlarına da yer verdi.

Kısacası Ürdün kraliyet ailesinin bebek sevincini dünyanın dört bir yanındaki takipçileriyle paylaştı.

Haberin Devamı

AİLEDE ÜÇ KİŞİ AYNI İSMİ TAŞIYOR

Bu arada yeni doğan bebeğin ismi de ilgi çekti... Bunun da nedeni var elbette. Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği Iman adını taşıyor. Ama ailede bu isme sahip olan tek kişi o değil.

3 Ağustos 2024'te dünyaya gözlerini açan minik bebeğin halası yani Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızı da aynı isme sahip. Bu kadar değil.

Abdullah'ın üvey kardeşi yani babası Kral Hüseyin ile eşi Kraliçe Nur'un kızının adı da İman.

Bir başka deyişle Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa görünüşe göre bir aile geleneği olarak bu ismi yeni doğan kızlarına da verdi.

Haberin Devamı

BEBEK SEVİNCE BOĞDU AMA VELİAHT OLAMIYOR

Aileye yeni katılan bebek ile ilgili başka bir ayrıntı daha var. Onun dünyaya gelişi taht için sıralamayı da değiştirmedi. Şu anda kral olan Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin ilk sıradaki veliahtı. Ondan sonra da küçük oğlu Prens Hashem geliyor.

İlk sıradaki veliaht Hüseyin'in kızı İman'ın ise böyle bir konumda değil. Çünkü ülkede geçerli olan kurallara göre taht üzerinde sadece erkek çocukların hakkı var.

Özetlemek gerekirse tahtın Prens Hüseyin'in çekirdek ailesinden birine geçmesi için çiftin bir oğlu olması gerekiyor.

ONLARDA DA DURUM AYNI: Ürdün kraliyet ailesinde veliaht ile ilgili geçerli olan kural Monako Prensliği için de aynı... Prenses Charlene ile Prens Albert'in 9 yaşındaki çocukları Gabriella ile Jacques ikiz. Dünyaya ilk olarak gelen de küçük Prenses Gabriella. Fakat Jacques erkek olduğu için babasından sonra taht onun olacak.

Haberin Devamı

İman bebek, küçük halası Salma ve amcası Hashem ile birlikte.

'AİLEMİZİ AYDINLATTIN... ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk çocuğu geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gözlerini açtı. Hem Kral Abdullah hem de Kraliçe Rania bu mutlu haberi kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Iman'ın dünyaya gelişi, kraliyetin resme hesabından da duyuruldu.

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti.

Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.

Haberin Devamı

53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.

Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.

Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.

Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi.

Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.

BİR DE KUTLAMA YEMEĞİ VERİLDİ

Bunun ardından ise konuklar için bir resepsiyon verildi. O anlarda da Hüseyin bu kez ortama uygun bir takım elbise giydi.

Gelin Rajwa ise beyaz renkte kabarık etekli bir elbise tercih etti. Rajwa'nın bu elbisesi ise düğünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazıları kıyafeti çok beğenirken bazıları fazla abartılı bulduğunu belirtti.

Öyle ya da böyle Hüseyin'in eski bir okul arkadaşı tarafından tanıştırılan çift dünyanın gözü önünde evlendi.

Bu görkemli düğünün üzerinden 10 ay geçtikten sonra da çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi. Sonunda o bebek de dünyaya geldi.