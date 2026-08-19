Bebek doÄŸurdu, babasÄ±nÄ± sÄ±r gibi sakladÄ±: Sonunda en gÃ¶zde bekÃ¢rla dedikodusunu Ã§Ä±kardÄ±lar: BÃ¼yÃ¼kannem bile inanÄ±p Ã§ok sevindi

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Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ isteyen, Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel meraklÄ± gÃ¶zlerden uzak tutuyor. Kazara gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lense bile aÄŸzÄ±nÄ± hiÃ§ aÃ§madÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda neler olup bittiÄŸini kimse bilmiyor.

Ä°ÅŸte bu oyuncu da onlardan biri...

Bir bebek sahibi oldu ama babasÄ±nÄ± sÄ±r gibi sakladÄ± yÄ±llarca. Kim ne kadar soru sorarsa sorsun aÄŸzÄ±nÄ± bile aÃ§madÄ±.

Hatta Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir meslektaÅŸÄ±yla adÄ± asÄ±lsÄ±z aÅŸk dedikodularÄ±na bile karÄ±ÅŸtÄ±. Tam yedi yÄ±l geÃ§ti ama bu dedikodu hiÃ§ unutulmadÄ±.

O da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda bir kez daha o en gÃ¶zde bekarla hakkÄ±nda sÃ¶ylenenlere aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.Â

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Hollywood'un bu en gizemli Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Alia Shawkat'Ä±n ta kendisi.

1978'de ABD'ye gÃ¶Ã§ eden aktÃ¶r Abdul 'Tony' Shawkat ile yapÄ±mcÄ± Dina Burke'un kÄ±zÄ± olan Alia Shawkat baÅŸta Arrested Development olmak Ã¼zere birÃ§ok yapÄ±mda rol aldÄ±.

Alia Shawkat'Ä±n babasÄ± Tony Shawkat Irak gÃ¶Ã§meni bir oyuncu. Annesi Rina Burke da Hollywood'un tanÄ±nmÄ±ÅŸ yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan.

37 yaÅŸÄ±ndaki Shawkat, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce adÄ±nÄ± sÄ±r gibi gizlediÄŸi sevgilisinden bir de bebek sahibi oldu.

AslÄ±nda kendi kariyerinde, kendi yolunda belki sessiz ama emin adÄ±mlarla ilerliyordu yÄ±llardÄ±r. Fakat adÄ± bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Brad Pitt ile aÅŸk dedikodularÄ±naÂ karÄ±ÅŸtÄ±.



ARKADAÅžLIKLARINI AÅžK SANDILAR

O sÄ±rada Pitt ile Angelina Jolie yeni ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Brad Pitt ile Alia Shawkat da bazen bir sergi ziyaretinde, bazen kahve alÄ±rken, bazen birbirlerinin evlerine ziyarette bulunurken birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyorlardÄ±.

Elbette bu sebeple de haklarÄ±nda aÅŸk sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kisi de konuÅŸmadÄ±.

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Hatta Shawkat, kimliÄŸini aÃ§Ä±k etmediÄŸi ama sonradan Phil Burgers olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan sevgilisinden hamile kalÄ±p bir bebek bile dÃ¼nyaya getirdi.

Son dÃ¶nemde rol aldÄ±ÄŸÄ± Wrong Girls adlÄ± yapÄ±mÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in koÅŸturan Alia Shawkat, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda, Brad Pitt ile aÅŸk sÃ¶ylentileri hakkÄ±nda konuÅŸtu. DedikodularÄ±n yayÄ±lmasÄ±ndan yedi yÄ±l sonra gerÃ§ekte olup biteni bir kez daha anlattÄ±.



'BU AÅžK DEDÄ°KODULARINA TAKINTILIYIM'

Alia Shawkat, Andy Cohen'in sunduÄŸu Watch What Happens Live With Andy Cohen atdlÄ± programa konuk oldu. AynÄ± programda Wrong Girls iÃ§in birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Kristen Stewart da konuktu.

Shawkat "Brad Pitt ile hakkÄ±mda Ã§Ä±kan aÅŸk dedikodularÄ±na takÄ±ntÄ±lÄ±yÄ±m" dedi.

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Hatta Stewart da hemen "Ben de bÃ¼yÃ¼lenmiÅŸtim" diye ÅŸaka yaptÄ±.

Andy Cohen, Alia Shawat'a 2019 ile 2020 yÄ±lÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran bu sÃ¶ylentilerin nasÄ±l Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Oyuncu da "Bu bana sorulmasÄ±nÄ± en sevdiÄŸim soru" deyip Brad Pitt ile sadece arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



ORTAK Ä°LGÄ° ALANLARI VARDI

Shawkat, kendisini Brad Pitt ile Spike Jonze'un tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Pitt'in de kendisi gibi plastik sanatlara ilgi duyduÄŸunu hatÄ±rlatan Shawkat, bÃ¶ylece arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± ekledi.

Alia Shawkat, "Herkes Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun yanÄ±nda kimi gÃ¶rseler herkes Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r. Hatta kendi annesi bile" dedi.

Shawkat, kendi bÃ¼yÃ¼kannesinin, kapaÄŸÄ±nda bu sÃ¶ylentinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir magazin dergisini bile sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

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"Derginin kapaÄŸÄ±nda ben ve Brad vardÄ±k. KÃ¶tÃ¼ bir fotoÄŸraftÄ± ama benim Arap bÃ¼yÃ¼kannem bile heyecanlandÄ±" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bÃ¼yÃ¼kannesi, onu dergi kapaÄŸÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde "Ä°ÅŸte baÅŸardÄ±k" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Yani o da bu sÃ¶ylentilere inanmÄ±ÅŸtÄ±!



BÄ°R GÃœN SERGÄ°DE BÄ°R GÃœN KAHVE DÃœKKANINDA

Brad Pitt ile Alia Shawkat, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Los Angeles'taki bir sergide birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Hemen haklarÄ±nda aÅŸk sÃ¶ylentileri baÅŸladÄ±.

Bu sÃ¶ylentilerin Ã§Ä±kmasÄ±ndan birkaÃ§ ay sonra Brad Pitt bir rÃ¶portajda "Son Ã¼Ã§ yÄ±lda kaÃ§ kadÄ±nla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylediler hiÃ§ bilmiyorum. BunlarÄ±n hiÃ§biri doÄŸru deÄŸil" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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Ama diÄŸer yandan Shawkat ile Pitt, sÄ±k sÄ±k birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye devam etti.

Sonunda bir kaynak magazin basÄ±nÄ±na Shawkat'Ä±n, Brad Pitt'in iyi bir arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Yine de kimse buna inanmak istemedi.



EVLERÄ° Ã‡OK YAKINDI, SIK SIK BULUÅžUYORLARDI

Yine aynÄ± kaynak "Onlar arkadaÅŸlar ve inanÄ±lmaz derecede sÄ±kÄ± baÄŸlarÄ± var. Birbirlerine koÅŸulsuz gÃ¼veniyorlar. Alia, bu geÃ§iÅŸ dÃ¶neminde Brad'e Ã§ok bÃ¼yÃ¼k destek oldu" diye konuÅŸtu.

Bir baÅŸka kaynak da ikilinin sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§Ã¼nkÃ¼ zaten evlerinin birbirine Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu belirtti.

Pitt, 2022'de Ines de Ramon ile Ã§Ä±kmaya baÅŸlayÄ±nca Shawkat ile dedikodular da bÄ±Ã§akla kesilmiÅŸ gibi bitti.

Â Alia Shawkat da bir sÃ¼re sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda haklarÄ±nda Ã§Ä±kan bu sÃ¶ylentilerden haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Brad Pitt ile Ã§ok yakÄ±n dost olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Shawkat bir ara Pitt'e "Biliyor musun herkes Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" dedi. Bunun Ã¼zerine Pitt de "Benimle vakit geÃ§iren herkese bu oluyor" dedi.

'BUNCA YILLIK EMEÄžÄ°M DEÄžÄ°L, AÅžK SÖYLENTÄ°SÄ° KONUÅžULDU'Alia Shawkat, bir röportajÄ±nda Brad Pitt'in gördüÄŸü paparazzi ilgisi konusunda yapabileceÄŸi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Kendimden yaÅŸça büyük bir adamla flört etmem dikkat çekiyor, 20 yÄ±llÄ±k kariyerim deÄŸil. Bu çok ironik bir durum" diye konuÅŸmuÅŸtu. Brad Pitt, 2022 yÄ±lÄ±nda Ines de Ramon ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda da tüm bu söylentiler bÄ±çakla kesilmiÅŸ gibi bitti.



ÃœÃ‡ YAÅžINDA BÄ°R BEBEÄžÄ° VAR

Alia Shawkat ise Ã¶zem hayatÄ±nÄ± hala gizli tutuyor.Â Zaman zaman Burgers ile Los Angeles sokaklarÄ±nda samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu.

Shawkat'Ä±nr 2023'te dÃ¼nyaya getirdiÄŸi bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n Burgers olup olmadÄ±ÄŸÄ± ise net olarak bilinmiyor.