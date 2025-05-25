Bebek aÅŸkÄ±na ÃœnlÃ¼ Ã§iftin mutluluÄŸu oÄŸullarÄ±yla perÃ§inlendi

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Ä°lk oÄŸullarÄ±nÄ± kucaklarÄ±na alan mutlu anne baba Cannesâ€™da da hem ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±yla hem de poz verirken sergiledikleri aÅŸklarÄ±yla gÃ¶z doldurdu.

2007-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlanan Gossip Girl adlÄ± dizide Chuck Bass karakterine hayat veren Ed Westwick, 3 yÄ±la yakÄ±ndÄ±r Bollywood filmlerinin gÃ¼zel yÃ¼zÃ¼, oyuncu Amy Jacksonâ€™la aÅŸk yaÅŸÄ±yordu.

GeÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda evlenen ikili mart ayÄ±nda da bebeklerine kavuÅŸtu.

Evlendikten yaklaÅŸÄ±k altÄ± ay sonra doÄŸan oÄŸullarÄ±na Oscar adÄ±nÄ± vermiÅŸti.

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AIDS araÅŸtÄ±rmalarÄ± yararÄ±na her sene dÃ¼zenlenen amfAR Cannes GalasÄ±'na katÄ±lan Ã§ift ilgi odaÄŸÄ± oldu.

BaÄŸÄ±ÅŸ toplama etkinliÄŸi iÃ§in Ed Westwick altÄ±n tokalÄ± bir Ã§ift ÅŸÄ±k siyah mokasen ayakkabÄ± ile stilize ettiÄŸi siyah bir takÄ±m elbise ve beyaz gÃ¶mlekle zarif bir figÃ¼r oluÅŸturdu.

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Zarif eÅŸi Amy Jackson ise vÃ¼cuduna oturan omuzlarÄ± aÃ§Ä±k siyah elbisesiyle gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da poz verirken bile birbirlerinden ayrÄ± duramayan Ã§iftin mutluluÄŸunu gÃ¶renler anne babalÄ±ÄŸÄ±n onlara ne kadar yakÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÅŸklarÄ±nÄ± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸup durdu.

37 yaÅŸÄ±ndaki Westwick ve 32 yaÅŸÄ±ndaki Amy Jackson Ä°talyaâ€™nÄ±n tatil cenneti Amalfiâ€™de tÃ¼m hafta sonuna yayÄ±lan dillere desten bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenmiÅŸti.

Daha bu rÃ¼ya gibi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yankÄ±larÄ± sÃ¼rerken Ed Westwick gÃ¼zeller gÃ¼zeli eÅŸinin hamile olduÄŸunu duyurmuÅŸ, dÃ¼ÄŸÃ¼nden iki ay sonra gelen bu haberle Ã§ift evlenirken Amy Jacksonâ€™Ä±n Ã§oktan hamile olduÄŸu da anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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OÄŸullarÄ±yla birlikte profesyonel bir fotoÄŸrafÃ§Ä±ya pozlar veren Ã¼nlÃ¼ Ã§ift bebeklerine verdikleri isimi de sosyal medyadan yaptÄ±klarÄ± "DÃ¼nyaya hoÅŸ geldin kÃ¼Ã§Ã¼k bebeÄŸim. Oscar Alexander Westwick" paylaÅŸÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±kladÄ±lar.

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