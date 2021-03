Bebek arabasını dönüşümlü kullandılar: Ünlü çift kızlarıyla gezintide

KIZLARIYLA HAVA ALMAYA ÇIKTILAR

Ünlü çift, New York sokaklarında kızları Khai ile birlikte yürürken fotoğrafçılar da onları rahat bırakmadı. Gigi Hadid ve Zayn Malik, karşıdan karşıya geçmek için trafik lambasının yeşile dönmesini beklerken, fotoğrafçılar da caddenin diğer yanında objektiflerini hazırladı. Çift, yürümeye başladığı anda da ardı ardına deklanşörlere basmaya başladılar.

BEBEK ARABASINI GIGI DEVRALDI

Bir yandan birbirleriyle sohbet eden Zayn Malik ve Gigi Hadid, sonra kısa bir süre fotoğrafçıları selamladı. Ardından da Hadid onlara el salladı ve çift yollarına devam etti. Gigi Hadid, kızının yüzünü göstermeme kuralını yine bozmadı.



UZUN SÜRE SAKLADILAR

Ocak 2020'de bir bebekleri olacağını öğrenen Gigi Hadid ile Zayn Malik bunu uzun süre kamuoyundan sakladı. Araya giren koronavirüs pandemisi ve onu izleyen sosyal izolasyon süreci onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına da yardımcı oldu.



KATILDIĞI PROGRAMDA AÇIKLADI

Karantina sırasında annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde kalan Hadi ve Malik'in sırrı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hadid'in doğum günü kutlamaları sırasında Zayn Malik ve kardeşi Bella ile birlikte çekilen fotoğrafının paylaşılmasından sonra sosyal medyada genç çiftin bir bebeği olacağı iddiaları dolanmaya başladı. Ne Hadid ne de Malik bu iddialara uzun süre cevap verdi. Ardından da Hadid, online olarak konuk olduğu Jimmy Fallon'ın sohbet programında gerçeği açıkladı.



BİR DARILIP BİR BARIŞTILAR

Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction müzik grubunun üyesi olarak ünlendikten sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Zayn Malik'in aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Bu da daha önce de iki kez ayrılıp barışan genç çiftin ayrılığa dayanamadığı, yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu. Her üç çocuğunun da sevgilileriyle yakın dost olan Yolanda Foster'a göre "Eğer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla ilişkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doğal hakkı."



BARIŞTIRAN TARİF

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi. Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı. Hadid'in babası gayrimenkul kralı olarak bilinen Mohamed Hadid.



MESLEĞE DÖNMENİN MUTLULUĞU

Bir yandan hamilelik bir yandan da pandemi yüzünden mesleğine uzun süre ara veren Hadid, geri dönüş mutluluğunu ve heyecanını da gizlemedi. Gigi Hadid, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde görev aldı. Koronavirüs önlemlerinin üst düzeyde olduğu defilede Hadid'in yanı sıra kardeşi Bella Hadid ve Irina Shayk'ın da aralarında bulunduğu bir grup model de podyuma çıktı. Hadid, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarda hem defileden çekilen fotoğraflara yer verdi hem de hazırlık sürecine. 25 yaşındaki Hadid, bu markanın etkinliğinde yer almanın üstelik de verdiği aradan sonra mesleğine dönmenin mutluluğunu yansıttı. Sağlıklı olduğu ve çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Hadid, defilenin çekimlerinin yapıldığı ortamdan da söz etti. Model, çalışma ortamlarının virüs açısından güvenli olduğunu, görev alan herkesin testinin yapıldığını da ekledi.



ADINI DA UZUN SÜRE SAKLADI

One Direction grubuyla ünlenen sonra da kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden altı ay önce anne oldu Hadid. Malik ve Hadid uzun süre kızlarının yüzünü sosyal medya takipçilerine göstermedi. Hatta adını bile gizledi. Fakat sonra Hadid, Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazarak kızının adını da duyurmuş oldu. Fakat, kızının yüzünü sosyal medyada göstermemekte kararlı.



DOĞUMU BÖYLE DUYURMUŞLARDI

Gigi Hadid ve Zayn Malik, kızları Khai'nin dünyaya gelişini sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyurmuşlardı. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu. 25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi” dedi. Zayn Malik ise “Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum” dedi.

