Bebeğin söylentisi var kendisi yok! Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi

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İşte son birkaç gündür dünyanın gözleri önünde evlenen ünlü bir ailenin kızı da tam bu nedenle sosyal medyada gündem oldu.

Tabii ki düğünü unutulmaz olduğu için söylentiler de onun hamileliğiyle ilgiliydi.

Ailesiyle birlikte katıldığı bir fotoğraf çekiminde karnı biraz belirgin görünen bu genç kadın hakkında hemen hamilelik söylentileri ortaya atıldı. Sonra da bu tezi çürüten başka yanıtlar geldi.

İsterseniz bir bakalım bu ünlü gelin kim ve neden hamilelik söylentilerinin merkezinde.

SÖYLENTİLER ALDI BAŞINI GİTTİ

Hemen söyleyelim... O ünlü gelin son dönemde ilk torunlarını kucaklarına alan Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuğunun "iki numarası", büyük kızları Prenses İman.

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Rania ile Abdullah'ın aynı yıl birkaç ay arayla yuvadan uçurduğu iki çocuğundan biri olan İman, 2023 yılının mart ayında Cemal Thermiotis ile hayatını birleştirdi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki bu törenden sonra da büyüdüğü aile evinden ayrılıp kendi yuvasını kurdu.

Ondan üç ay sonra da ağabeyi Prens Hüseyin, Rajwa Alsahif ile hayatını birleştirdi. Bir başka deyişle aile, kısa aralarla iki düğün yapmış oldu.

Rajwa ile Hüseyin düğünlerinden neredeyse bir yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Henüz İman ile Cemal'den ise böyle bir haber gelmiş değil.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Fakat Ürdün kraliyet ailesinin yeni yıl kutlaması amacıyla sosyal medya hesabından paylaştığı bir video söylentileri alevlendirdi.

Kamera arkası görüntülerinde ailenin çekim için hazırlığından kesitler yer alıyor. İşte o görüntülerden birinde de "kartal gözlü" sosyal medya kullanıcıları Prenses İman'ın belirgin halde olan karnına takıldı. Tabii hemen hamilelik ve bebek söylentileri başladı.

Ama daha dikkatli olanlar ise o görüntülerin aslında Rajwa doğum yapmadan yani ağustos ayından önce çekildiğini hatırlattı.

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Onlar da İman ile kocası Cemal Thermiotis'in henüz bebek düşünmediğini savundu. Yine de aileden yeni bir bebek haberi bekleyenlerin sayısı hiç az değil.

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Paylaşımın bütününe odaklanan kullanıcılar, o çekimin yapıldığı sırada Prenses Rajwa ile Prens Hüseyin'in ilk bebeği İman'ın daha doğmamış olduğuna yani çekimin ağustos ayından önce yapıldığına dikkat çekti.





DÜĞÜN ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ama bu tartışma Prenses İman ile Cemal Themiotis'in bir buçuk yıl önce gerçekleşen gösterişli düğün törenini akıllara getirdi.

Prenses İman ile Cemal Thermiotis'in hayatını birleştirdiği tören 2023 yılının ilk kraliyet düğünü olarak tarihe geçti. 2022 yılında nişanlanan çift, Amman'da evlendi. Düğün canlı yayınla TV ekranlarına geldi.

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Şimdi dönelim Prenses İman ile Jameel Thermiotis'in düğününe... Geçen hafta düzenlenen kına gecesiyle bekarlığa veda eden Prenses İman, düğününde sade ama çok şık bir gelinlik giydi. Genç çiftin mutluluğu ve heyecanı yüzlerine yansıyordu.

GELİNİ DAMADA AĞABEYİ TESLİM ETTİ

Gelin İman, nikahın kıyılacağı mekana ağabeyi Prens Hüseyin'in kolunda gitti. Davetlilerin huzurunda kıyılan nikahın ardından düğünün eğlence kısmına geçildi. Artık resmen karı-koca olan İman ile Jameel'i, Ürdün'ün yerel şarkılarını seslendiren bir grup karşıladı. Ardından da düğün başladı.

Nikahın ardından Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, kızları İman ve damatları Jameel ile birlikte poz verdi.

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DAMAT VENEZUELA DOĞUMLU

Venezuela doğumlu bir iş insanı olan Cemal Alexander Thermiotis, Prenses İman'dan üç yaş büyük, yani 31 yaşında. Ürdün sarayının damadı, New York'ta yaşıyor ve orada kurulu olan bir şirketin de ortaklarından.

Genç adamın babasının Yunan asıllı Alexandros Thermiotis annesinin ise Corina Hernández olduğu belirtiliyor.

Prenses İman, kına gecesinde de annesi Rania'nın 1993 yılında giydiği gelinlikte kullandığı kemerle görünümünü tamamladı.





Bu arada Rajwa ile Hüseyin'in, halasıyla aynı adı taşıyan kızları da geçen yılın ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı. Ailesinin gözbebeği olan minik İman anne ve babasıyla birlikte yeni yıl pozunda da yer aldı.