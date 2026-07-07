BebeÄŸi emzirdiÄŸine gÃ¶re demek ki kendisi doÄŸurmuÅŸ: ÃœnlÃ¼ oyuncu 49 yaÅŸÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez anne oldu

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Elbette "Anne olmak" derken evlat edinmekten ya da taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle Ã§ocuk sahibi olmaktan sÃ¶z etmiyoruz.

Normal yollarla bir bebeÄŸi kucaÄŸa almayÄ± anlatÄ±yoruz.

Her ne kadar tÄ±p geliÅŸmiÅŸ olsa da yine de bÃ¶yle haberler ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmaya devam ediyor.

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49 YAÅžINDA DÃ–RDÃœNCÃœ Ã‡OCUÄžUNU DOÄžURDU

Ä°ÅŸte ÅŸimdi sinema dÃ¼nyasÄ±ndan bÃ¶yle bir haber geldi.

YÄ±llar Ã¶nce rol aldÄ±ÄŸÄ± Home and Away adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan AvustralyalÄ± oyuncu Melissa George, 49 yaÅŸÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez anne oldu.

Ãœstelik, sosyal medya sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma bakÄ±lÄ±rsa bebeÄŸini de kendisi dÃ¼nyaya getirdi.

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Daha Ã¶nceden Ã¼Ã§ kez anne olan Melissa George, yeni bebeÄŸini emzirirken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Oyuncu, "DoÄŸumhaneden Paris'in sÄ±cak hava dalgasÄ±na" diye yazdÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukla bu durumun zor olduÄŸunu da ekledi.

Melissa George, yine paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re yeni doÄŸan bebeÄŸini ve ondan Ã¶nce sahip olduÄŸu Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunu da yanÄ±na alÄ±p Cote d'Azur bÃ¶lgesine tatile gitti.

David Lynch'in Mulholland Drive filminde de rol alan Melissa George'un bu paylaÅŸÄ±mÄ±na Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve iyi dilek mesajÄ± geldi.

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Ä°KÄ° YIL Ã–NCE DE BÄ°R KEZ DAHA ANNE OLMUÅžTU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Melissa George bundan iki yÄ±l Ã¶nce de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez anne olduÄŸunu ilan ederek yine herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.

Ocak 2024 yÄ±lÄ±nda "DÃ¼nyaya hoÅŸ geldin kÃ¼Ã§Ã¼k adamÄ±m" yazdÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±yla bir kez daha anne olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

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Yine de herkes George'un Ã¼Ã§ Ã§ocukla yetineceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken bu yeni bebek haberi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± oldu. Bu arada George, bebeÄŸinin adÄ±nÄ±, cinsiyetini ve babasÄ±nÄ±n kimliÄŸini aÃ§Ä±klamadÄ±.

Melissa George, eski partneri FransÄ±z giriÅŸimci Jean David Blanc ile iliÅŸkisinden 12 yaÅŸÄ±nda Raphael ve 11 yaÅŸÄ±nda Solal adÄ±nda iki erkek Ã§ocuk annesi.

Sevgilisinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun velayetleri yÃ¼zÃ¼nden Fransa'dan ayrÄ±lamÄ±yor George. Ã‡ocuklarÄ±nÄ± istediÄŸi Ã¼lkeye gÃ¶tÃ¼rebilmesi iÃ§in ikisinin de 18 yaÅŸÄ±na gelmesi gerekiyor.

Bu yÃ¼zden de Melissa George, hayatÄ±nÄ± Paris'te sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Oyuncu, 2000 ile 2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Åžilili yÃ¶netmen ve mobilya tasarÄ±mcÄ±sÄ± Claudio Dabed ile bir evlilik yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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