Bebe Rexha'nın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

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ÜNLÜLER KILIKTAN KILIĞA

Geçen yıl pandemi nedeniyle sönük geçen Cadılar Bayramı, bu yıl kelimenin tam anlamıyla ünlülerin 'gövde gösterisine' sahne oldu. Her ünlü birbirinden ilgi çekici kılıklara girdi. Kutlama için girdikleri kılıkları da sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

DÜĞÜN FOTOĞRAFINI TAKLİT ETTİ

Bu yıl en çok konuşulan ünlülerden biri de Bebe Rexha oldu. 32 yaşındaki şarkıcı bir döneme damgasını vuran model ve oyuncu Anna Nicole Smith'in, kendisinden yaşça büyük J. Howard Marshall ile evlendiği gün giydiği gelinliğin bir kopyasını giydi. Kendisine yaşlı bir adamın eşlik ettiği o fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bebe Rexha'nın bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

ELEŞTİREN ÇOK OLDU

Bebe Rexha'nın bu tercihi birçok kişi tarafından da eleştirildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Bebe Rexha'ya bunu neden yaptığını sorarken bazıları da bu pozları "yakışıksız" buldu.

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1994 YILINDA EVLENDİLER, BİR YIL SONRA BOŞANDILAR

Anna Nicole Smith 1994 yılında henüz 26 yaşındayken 89 yaşındaki milyarder J. Howard Marshall ile evlenmişti. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü. Smith ilk evliliğini 1985 ile 1993 arasında Billy Wayne Smith ile yapmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Daniel, genç yaşında hayata veda etti. Anna Nicole Smith de 2007 yılında henüz 40 yaşındayken öldü.

DİĞER ÜNLÜLER DE KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Bebe Rexha'nın bu pozu tartışma yaratırken diğer ünlüler de sosyal medya hesaplarında Cadılar Bayramı için girdikleri kılıkları gösteren fotoğraflar paylaştı. Bazı ünlüler de düzenlenen partilere ilginç makyaj ve kostümlerle katıldı.

PANDEMİ ÇAĞINA GÖNDERME

Katy Perry ile Orlando Bloom, "pardemi çağı"na gönderme yaptı.

MARSLI KIZ

Kendall Jenner, Marslı kız kılığında takipçilerinin Cadılar Bayramı'nı kutladı.

AİLE POZU

Kylie Jenner ile Travis Scott ve kızları Stormi'nin Cadılar Bayramı pozu.

KIZIYLA BİRLİKTE

Cardi B de kızı Kuture ile birlikte Cadılar Bayramı pozu verdi.

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AŞIKLAR YAN YANA

Shawn Mendes ile Camila Cabello birlikte poz verdi.

ÜNLÜ FİLMİ YENİDEN CANLANDIRDILAR

Kourtney Kardashian ile nişanlısı Travis Barker ünlü True Romance filminin kahramanlarını canlandırdı. Tony Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği 1993 tarihli True Romance filmi bir döneme damgasını vurmuştu. Başrollerini Christian Slater ile Patricia Arquete'in paylaştığı film, bir aşk öyküsünü anlatıyordu.

SARGILAR İÇİNDE

French Montana sargılar içinde Cadılar Bayramı partisine gitti.

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EN SEVDİĞİ ŞARKICI

Hailey Baldwin Bieber, ilk gençlik yıllarında en sevdiği şarkıcı olan Britney Spears'ın kılığına girdi.

PARTİ KIYAFETİ

Megan The Stallion'un parti kıyafeti.

İLGİNÇ KOSTÜM

Teyana Taylor davetli olduğu partiye bu ilginç kostümle katıldı.

LADY MARMALADE OLDU

Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Lady Marmalade kılığına girdi.



