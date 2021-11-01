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Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattıCadılar Bayramı pozu tartışma yarattı#Cadılar Bayramı
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Bebe Rexha'nın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

#Cadılar Bayramı#Bebe Rexha#Anna Nicole Smith
Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

Ünlü şarkıcı, Cadılar Bayramı için çok konuşulan bir kılığa büründü. Bu tercihiyle de bu yıl Cadılar Bayramı'nın en çok konuşulan kişilerinden biri oldu. 

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ÜNLÜLER KILIKTAN KILIĞA
Geçen yıl pandemi nedeniyle sönük geçen Cadılar Bayramı, bu yıl kelimenin tam anlamıyla ünlülerin 'gövde gösterisine' sahne oldu. Her ünlü birbirinden ilgi çekici kılıklara girdi. Kutlama için girdikleri kılıkları da sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

DÜĞÜN FOTOĞRAFINI TAKLİT ETTİ
Bu yıl en çok konuşulan ünlülerden biri de Bebe Rexha oldu. 32 yaşındaki şarkıcı bir döneme damgasını vuran model ve oyuncu Anna Nicole Smith'in, kendisinden yaşça büyük J. Howard Marshall ile evlendiği gün giydiği gelinliğin bir kopyasını giydi. Kendisine yaşlı bir adamın eşlik ettiği o fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bebe Rexha'nın bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

ELEŞTİREN ÇOK OLDU
Bebe Rexha'nın bu tercihi birçok kişi tarafından da eleştirildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Bebe Rexha'ya bunu neden yaptığını sorarken bazıları da bu pozları "yakışıksız" buldu.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

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1994 YILINDA EVLENDİLER, BİR YIL SONRA BOŞANDILAR
Anna Nicole Smith 1994 yılında henüz 26 yaşındayken 89 yaşındaki milyarder J. Howard Marshall ile evlenmişti. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü. Smith ilk evliliğini 1985 ile 1993 arasında Billy Wayne Smith ile yapmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Daniel, genç yaşında hayata veda etti. Anna Nicole Smith de 2007 yılında henüz 40 yaşındayken öldü.

DİĞER ÜNLÜLER DE KILIKTAN KILIĞA GİRDİ
Bebe Rexha'nın bu pozu tartışma yaratırken diğer ünlüler de sosyal medya hesaplarında Cadılar Bayramı için girdikleri kılıkları gösteren fotoğraflar paylaştı. Bazı ünlüler de düzenlenen partilere ilginç makyaj ve kostümlerle katıldı.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

PANDEMİ ÇAĞINA GÖNDERME
Katy Perry ile Orlando Bloom, "pardemi çağı"na gönderme yaptı. 

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

MARSLI KIZ
Kendall Jenner, Marslı kız kılığında takipçilerinin Cadılar Bayramı'nı kutladı.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

AİLE POZU
Kylie Jenner ile Travis Scott ve kızları Stormi'nin Cadılar Bayramı pozu. 

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

KIZIYLA BİRLİKTE
Cardi B de kızı Kuture ile birlikte Cadılar Bayramı pozu verdi.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

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AŞIKLAR YAN YANA
Shawn Mendes ile Camila Cabello birlikte poz verdi. 

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

ÜNLÜ FİLMİ YENİDEN CANLANDIRDILAR
Kourtney Kardashian ile nişanlısı Travis Barker ünlü True Romance filminin kahramanlarını canlandırdı. Tony Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği 1993 tarihli True Romance filmi bir döneme damgasını vurmuştu. Başrollerini Christian Slater ile Patricia Arquete'in paylaştığı film, bir aşk öyküsünü anlatıyordu.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

SARGILAR İÇİNDE
French Montana sargılar içinde Cadılar Bayramı partisine gitti. 

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Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

EN SEVDİĞİ ŞARKICI
Hailey Baldwin Bieber, ilk gençlik yıllarında en sevdiği şarkıcı olan Britney Spears'ın kılığına girdi.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

PARTİ KIYAFETİ
Megan The Stallion'un parti kıyafeti. 

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

İLGİNÇ KOSTÜM
Teyana Taylor davetli olduğu partiye bu ilginç kostümle katıldı.

Bebe Rexhanın Cadılar Bayramı pozu tartışma yarattı

LADY MARMALADE OLDU
Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Lady Marmalade kılığına girdi. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cadılar Bayramı#Bebe Rexha#Anna Nicole Smith

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