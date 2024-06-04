Sırf kocası mutlu olsun diye kendi isteklerini görmezden geldi... Yuva yıkan aşkının bedelini böyle ödüyor

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Peki ama her şey gerçekten dışarıdan göründüğü gibi mi?

Şimdi onları takip eden birçok kişi bu soruyu soruyor çünkü örnek bir evli çift olarak gösterilen ünlü oyuncu ile kocası hakkında beklenmedik bir söylenti dolaşıyor ortalıkta.

Bu iddialara göre 22 yıllık evlilikte işler öyle dışarıdan göründüğü gibi kusursuz bir şekilde ilerlemiyor.

Ünlü oyuncu, evliliğini ayakta tutmak için öylesine büyük bir çaba harcıyor ki günün birinde bu durum ters tepebilir!

KOCASINI MUTLU ETMEK İÇİN KENDİ İSTEKLERİNİ EĞİP BÜKÜYOR

Haklarındaki bu ilginç iddialarla konuşulan bu ünlü çift, 2002 yılından bu yana evli olan Julia Roberts ile kocası Danny Moder.

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Üç çocuk sahibi çift, uzun yıllardır, gösteri dünyasının en iyi geçinen örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Ama son zamanlarda Roberts ile Moder'ın mutlu yuvası üzerinde karanlık bulutlar dolaşıyor konuşulanlara göre.

İleri sürülenlere göre bunun nedeni de taraflardan birinin, diğerinin mutluluğu için kendini bile göz ardı etmesi. Yakın arkadaşlarının yorumuna göre de bu durum ileride istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Julia Roberts ile Danny Moder hakkındaki söylentiler aslında ilk olarak geçtiğimiz yılın kasım ayında başladı.

Bunun nedeni de çiftin sahip oldukları evlerden birini satması. Ellerinde Malibu'daki mülkleri kaldı Roberts ile Moder'ın. Ama çifte yakın kaynakların In Touch dergisine söylediğine göre Roberts ile Moder, o evde hiç yaşamıyorlar.

'BU KADAR FEDAKARLIK İNSANI BEZDİRİR'

Bu arada Julia Roberts, 2020 yılında San Francisco'da 2020 yılında 8. 3 milyon dolar ödeyerek bir ev satın almıştı.

Daha dışa dönük bir kişiliği olan Roberts'ın bu evde yaşamak istediği biliniyor. Fakat iddialara göre Moder ısrar etti, direndi ve bunun sonucunda Julia da onun isteğine boyun eğip taşınmaktan vazgeçti.

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Sonuç olarak çift, bir görüntü yönetmeni olan Danny Moder'ın isteğiyle Los Angeles'taki evlerinde yaşamayı sürdürdü.

Bu arada In Touch dergisine konuşan bir başka kaynağa göre de ünlü çift dışarıdan bakıldığında gayet mutlu ve uyumlu görünüyor.

Hatta onların söylediğine bakılırsa Roberts, hayatının merkezine ailesini koydu ve kendi hayat tarzını bir kenara bıraktı. Sırf bu yüzden kasıtlı olarak arkadaşlarını bile çevresinden uzaklaştırdı.

BU DURUM EVLİLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Yine çifte yakın kaynaklardan birinin söylediğine göre Julia ile Danny arasında, bu yaşama farklı bakış nedeniyle epeydir bir gerilim yaşanıyor.

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Arkadaşlarının iddiası da Julia Roberts'ın yıllardır kocasının arzularına göre kendini ve hayatını şekillendirmesi. Kendi isteklerini eğip bükerek Danny Moder'ın yaşama bakışına uyum sağlaması.

Bu da yıllar içinde ünlü yıldızda bir bezginlik yarattı. Bu yüzden çiftin arkadaşları da yakın zamanda evliliğin bir kırılma noktasına gelmesinden endişe ediyor.

MUTLU İLİŞKİ OLAYLI BAŞLADI

Aslına bakılırsa Julia Roberts'ın Danny Moder ile ilişkisi epey olaylı bir şekilde başladı.

Görüntü yönetmeni olan Moder ile başrolünü üstlendiği The Mexican filminin setinde tanıştı Roberts. O sette çalışırken evde de sevgilisi Benjamin Pratt onu bekliyordu.

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Öte yandan Danny Moder da Vera Stemberg ile 1997 yılından beri evliydi. Ama bu durum onların birbirlerine aşık olmalarını engellemedi.

Talihsizlik bu ya... Danny Moder, Roberts ile tanıştıktan sonra karısıyla yollarını ayırdı. Üstüne üstlük ondan resmen boşandığı 2002 yılında da Roberts ile evlendi.

İşte bu durum ünlü yıldızın üzerine yıllar boyunca çıkmayan "Yuva yıkan kadın" yaftasının yapıştırılmasına neden oldu.

'ANİDEN AŞIK OLDUK... BİRLİKTE YAŞAMAK İSTEDİK': Fakat Roberts, yıllar boyunca bu iddiayı yalanlamaya çalıştı. Danny Moder'ın da kendisinin de özel hayatlarını yoluna koyduktan sonra evlendiklerini anlattı bıkmadan usanmadan. Ama yine de "Aniden birbirimize aşık olduk, birlikte yaşamak istedik" demeyi de hiç ihmal etmedi güzel oyuncu.

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KONUKLARINA DÜĞÜN OLDUĞUNU SÖYLEMEDİLER

Bir yandan özel hayatlarını çok fazla göz önündA yaşamak istememeleri diğer yandan da bu söylentiler yüzünden düğünleri de gizlilik içinde yapıldı.



Onların evlendiği gün yani 4 Temmuz ABD'nin de bağımsızlık günü aynı zamanda. Çift, konuklarını New Mexico'daki çiftliklerinde bu güne özel bir kutlama yapacaklarını söyleyerek onları davet etti.

Çiftin yaşadığı çiftliğe gidenler de bir anda kendilerini bir düğünde buldu. Tabii ki o gün bir kutlama yapıldı. Ama bu sadece 4 Temmuz izin değildi aynı zamanda Julia ile Danny'nin hayatlarını resmen birleştirmesi içindi.

Julia Roberts ile Danny Moder'ın ikizleri 2004 yılında dünyaya geldi. Onrdan üç yıl sonra da küçük çocukları aralarına katıldı. Şimdi Roberts ile Moder film setinde başlayan aşklarını evli, mutlu ve çocuklu bir çift olarak sürdürüyor.

'BU EVLİLİK, BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ'

Julia Roberts, sık sık katıldığı programlarda ve etkinliklerde kocasına olan aşkını da kelimelere döküyor. Geçen yılın son döneminde katıldığı Today adlı programda da Moder'ın gönlünü okşayacak sözler sarf etti yıldız.

Güzel oyuncu konuğu olduğu Huda Kotb'a kocası hakkında şunları söyledi: "Hepsi Danny Moder ile başladı, biliyor musunuz? O gerçekten de bizim dayanağımız. Ve bütün bunları çok güzel bir şekilde yapıyor. Gerçekten." Julia Roberts, bütün bunların ardından "Bizim gemimizin kaptanı odur."

Moder ile evliliğinden üç çocuk annesi olan Julia Roberts, yine de ipin bir ucundan kendisinin tuttuğunu da saklamadı.

Roberts bir keresinde de evliliği hakkında "Bir düşün gerçeğe dönüşmesi" yorumunu yapmıştı.

BU HAYATI KOCASIYLA BİRLİKTE İNŞA ETTİ

Güzel oyuncuya sorarsanız hayattaki en büyük mutluluğu da ailesi... Yani kocası ve çocukları.. Bu konuda da katıldığı bir programda çalışmadığı zamanlarda bütün vaktini evinde geçirdiğini anlattı. Hatta kazandığı bütün ödüllerden daha önemli olduğunu söyledi bu durumun.

Roberts "Kocamla birlikte inşa ettiğimiz hayat, onunla birlikte çocuklarımız için kurduğumuz hayat her şeyin en iyisi. Günün sonunda evime zafer kazanmış gibi dönüyorum" diye konuştu.