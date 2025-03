Bazen efsane olmak da yetmez... Ünlü oyuncu sosyal medyadan dert yandı: Önce filmin kadrosuna aldılar, sonra da attılar

Haberin Devamı

Ama bütün bunlara ulaşmak da hiç kolay değil... Kimi zaman istemediğin rollerde oynamak, hatta son yıllarda gelen itiraflara bakılırsa tacizlere sessiz kalmak ve elbette çelik gibi sağlam bir psikolojiye sahip olmak gerekir.

Diğer yandan şöhrete ulaşıldığında onu elde tutmak da o kadar kolay olmaz. Çünkü insan bazen zirveden en alta düşebilir.

Hatta şunu da söyleyebiliriz ki Hollywood'da bir efsane oyuncu olmak bile artık kariyer yolunuzun ömrünüzün sonuna kadar açık kalacağını garantilemez.

'FİLMİN KADROSUNA ALIP SONRA DA NEDEN GÖSTERMEDEN ÇIKARDILAR'

Tam da böyle bir durum beyazperdenin usta oyuncusu hatta bazılarına göre "efsane" olarak nitelendirilen Sharon Stone'un başına geldi.

Temel İçgüdü (Basic Instınct) adlı filmle 34'ünde şöhrete ulaşan 67 yaşındaki Sharon Stone, tam da ünlü bir film için kamera karşısına geçmeye hazırlanırken hiçbir neden gösterilmeden kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Sözün burasında Stone'un kadrosuna alındığını ama sonra çıkarıldığı filme bir bakalım. 2018 tarihli A Simple Favor adlı filmin devamı bu yapım.

Blake Lively ile Anna Kendrick'in başrollerini üstlendiği filmde kendi iddiasına göre Sharon Stone da yer alacaktı. Ama sonra hiçbir neden gösterilmeden kadrodan çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Usta oyuncu bu durumu da bir sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla duyurdu.

E! News'un Hot Goss adlı programının sunucuları Eyal Booker ile Lonnie Marts, Instagram'da Blake Lively ve Anna Kendrick arasındaki gerilimi konu alan bir paylaşım yaptı.

Sharon Stone da bu paylaşımın altına yazdığı yorumda kendi başına geleni iğneleyici bir dille ifade etti.

"Önce bu filmin kadrosuna alınmaya ve sonra da hiçbir sebep yokken çıkarılmaya bayıldım" diye yazdı. Sharon Stone'un A Simple Favor filminin kadrosundan çıkarıldığı da böylece öğrenildi.

Stone'un bu yorumunun ardından birçok hayranı "Senin gibi bir efsaneye bunu kim yapar?" diye sordu. Bazıları da bu durumun Stone'un değil, ona kadrosunda yer vermeyenlerin kaybı olduğunu savundu.

FİLMDE YER ALDIĞI DAHA ÖNCE DUYURULMAMIŞTI

Aslına bakılırsa Sharon Stone'un filmin kadrosunda yer alacağı daha önce duyulmamıştı. Onun kadrodan çıkarıldığını belirten sosyal medya yorumuyla durum gözler önüne serildi.

Sharon Stone'un kadrodan neden çıkarıldığı henüz bilinmiyor. Ama A Simple Favor ile ilgili olarak bilinen bir durum var.

O da filmin yıldızları Blake Lively ile Anna Kendrick arasındaki gerilim.

Bunun nedeni de Lively'nin It Ends With Us filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Justin Baldoni hakkında ortaya attığı iddialar ve sonrasında mahkemeye yansıyan gerilim.

İKİ BAŞROL OYUNCUSU ARASINDA GERİLİM VAR

Kendrick, Variety dergisi tarafından kendisine sorulan "Blake Lively'nin Justin Baldoni ile ilgili yaşadığı bu durumun Another Simple Favor filmine yansımasına" dair sorusuna sanki bu olayı hiç duymamış gibi alaycı bir şekilde yanıt vermişti.

Bunun ardından da Kendrick ile Lively hakkında söylentiler ortada dolanmaya başladı. Buna göre Blake Lively, Anna Kendrick'in bir daha kendisiyle çalışmak istemediğini düşünüyor. Onunla birlikte kırmızı halıda yürümekten de korkuyor.

Her ne kadar ikilinin iyi geçinemediği ileri sürülse de yakın çevreleri aralarının iyi olduğunu ve birlikte çalışmayı istediklerini ileri sürüyor.

Sharon Stone, başrolünü Michael Douglas ile paylaştığı Temel içgüdü (Basic Instinct) adlı filme 34 yaşında zirveye çıkmıştı.