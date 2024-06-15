Bazen uzaklara dalıp gitti, bazen gülümsedi... Kate hasta yatağından kalkıp törene gitti... Eltisinden 'köpek mamalı' hamle geldi

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İşte İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate Middleton'a olan da bu.

Önce bu yılın başında karın bölgesinden ciddi bir operasyon geçiren, mart ayında kanser tedavisi göreceğini açıklayan Kate, son altı aydır "kanlı- canlı" bir şekilde gözlere görünmemişti. Ama bunca zaman sonra bu yılki Trooping The Colour etkinliğinde ilk kez halkın karşısına çıktı.

HERKES KATE'İN GÖZLERİNE ODAKLANDI

İlk olarak sağlığını dışa vuran ayrıntılar dikkat çekti elbette.

Kocası William, çocukları George, Charlotte ve Louis ile kendilerini taşıyan otomobilin penceresinden görünen Kate, epey dalgın ve düşünceliydi... Yüzünde eski gülüşünün izleri bile yoktu.

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Fakat sonra kocası William, tören geçidine katılmak için yanlarından ayrıldığında Kate de çocuklarıyla birlikte bir atlı arabaya geçti.

Orada çekilen görüntülerinde ise daha neşeli görünüyordu. Zaman zaman çocuklarıyla gülüp şakalaşıyordu.

Hatta pencereden dışarı bakıp gülerek el bile salladı. Birçok kişi o anlarda Kate'in yüzüne odaklandı.

Her ne kadar gözlerinde yaşadıklarının yorgunluğu okunsa da hatta kimi zaman dalıp dalıp gitse de yine de kanser tedavisi gören biri için epey iyi bir görünüm sergiliyordu.

ESKİSİNDEN BİLE DAHA ZAYIF

Kate Middleton atlı arabadan indiğinde ise eskisinden daha fazla zayıfladığı dikkat çekti.

Üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen, yıllarca kilo almamayı başaran 42 yaşındaki Kate, ameliyat sonrası ve tedavi süresince daha da kilo kaybetmişti. Ama bu da zaten onu merak eden hayranlarının beklediği bir durumdu.

Çocuklarıyla birlikte Buckingham Sarayı'nın penceresinden töreni izleyen Kate, kimi zaman gülümsese de zaman zaman durgunlaştı.

Gözleri belirli bir noktaya takılıp kaldı. Hatta bir ara fazlasıyla duygulandığı bakışlarına bile yansıdı.

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TABİİ Kİ YİNE KIYAFETİ MERCEK ALTINA ALINDI

O anlara kadar Kate'in sağlık durumunu dışa vuran belirtiler dikkat çekse de sonuç olarak Prenses, aynı zamanda milyonlarca kadının takip ettiği bir stil ikonu. Yıllardır giydiği elbiseler, taktığı takılar hemcinslerine ilham veriyor.

Altı ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktığı bugünde de biraz gecikse bile üzerindekilerin incelenmesi eksik kalmadı.

Kate Middleton, tören için pek sevdiği modacı Jenny Pectham'ın imzasını taşıyan beyaz bir elbise giydi. Bel kısmında siyah- beyaz bir kuşağı bulunan elbisenin yakası da sağ yanındaki iri renkli bir fiyonkla süslenmişti.

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YAKASINDAKİ SİYAH- BEYAZ FİYONK EFSANE OYUNCUYU HATIRLATTI

İşte o fiyonk, akıllara sinema tarihine damgasını vuran bir filmi ve oyuncuyu getirdi. Çünkü kuşku götürmez şekilde o efsane görüntüyü hatırlatıyordu.

Kate sanki Hollywood'un o unutulmaz oyuncusuna da o unutulmaz karaktere de selam gönderiyordu kıyafetiyle...

Galler Prensesi'nin, renkleri ve yaka kısmındaki ayrıntısıyla dikkat çeken kıyafeti, Audrey Hepburn'ün, My Fair Lady filminde canlandırdığı Eliza Doolittle karakterinin o ünlü kıyafetinin günümüze uyarlanmış hali gibiydi.

Özellikle de yaka kısmındaki siyah- beyaz fiyongu!

Kate'in elbisesinin bel kısmında da yine siyah ve beyaz bir kuşak yer aldı. Prenses, görünümünü iki renkli bir şapka, beyaz ayakkabılar ve siyah çanta ile tamamladı. Bu arada kızı Charlotte'un da kendisiyle uyumlu giyinmesi dikkatlerden kaçmadı.

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SANKİ O ÜNLÜ ELBİSENİN GÜNÜMÜZE UYARLANMIŞ HALİ

Kate Middleton'ın Trooping The Colour kıyafetinin hatırlattığı Eliza Doolittle karakterine gelirsek.

Audrey Hepburn bu unutulmaz karakteri 1964 tarihli My Fair Lady adlı filmde canlandırdı. George Cukor'un yönettiği film, kaba saba bir sokak çiçekçisiyken iki dil bilimci tarafından bir hanımefendiye dönüştürülen Eliza Doolittle adlı genç kızın öyküsü üzerine kurulu.

İşte Kate Middleton, bugünkü giyim tercihiyle o filmde Hepburn'ün giydiği kıyafetlerden birini Kate hatırlattı.

KÜPELERİ DE TANIDIK

Kate Middleton'ın uzun aradan sonra ilk kez halkın karşısına çıktığı etkinlikte çok fazla aksesuar takmadığı görüldü.

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William'ın annesi Prenses Diana'dan yadigar kalan safir taşlı ünlü nişan yüzüğü her zamanki gibi parmağındaydı.

Bir de küpeleri dikkat çekti Prenses'in. Söz konusu inci küpeler de aslında tanıdıktı. En küçük oğlu Louis'nin vaftiz töreninde kıyafetini aynı küpelerle tamamlamıştı.

Kate Middleton çiçek şeklindeki bu inci küpeleri küçük oğlunun vaftiz töreni dahil birçok etkinlikte de sık sık kullandı.

AYNI GÜN ELTİ MEGHAN'DAN DA KARŞI ATAK GELDİ

Bu arada Hollywood demişken arasının bir türlü ısınamadığı eski oyuncu eltisi Meghan Markle, tam da Kate'in altı ay aradan sonra ilk kez halkın karşısına çıktığı bu özel günde bir karşı atağa geçti...

Birçok yoruma göre İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili her olayda olduğu gibi Markle bunu da planlayarak yaptı.

Kendi kurduğu yaşam tarzı markası American Riviera Orchard'ın yeni ürünlerinin tanıtımına başladı Markle.

Markasının yeni reçelini ve köpekler için hazırladığı özel mamayı ünlü arkadaşları aracılığıyla görücüye çıkardı.

Kral Charles ve daha da önemlisi altı ay aradan sonra Kate Middleton'ın katılacağı bu ilk büyük etkinlikten birkaç saat önce Meghan Markle'ın yeni ürünleri sosyal medya üzerinden tanıtılmaya başlandı.

Bu kez Prens Harry'nin polo arkadaşı Nacho Figueras aracılığıyla Markle'ın markasının köpek maması tanıtıldı. Figueras, bu ürünlere Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bu arada Meghan Markle'ın başka bir arkadaşı olan Heather Dorak da Düşes'in yeni reçelini çocuklarını model olarak kullanarak yine Instagram üzerinden tanıttı.

Çocuklarının eline, üzerine Markle'ın reçelinden sürülmüş birer dilim ekmek veren Dorak " Çocuklar denedi, anneleri onayladı. Ev yapımı reçeller için teşekkürler" diye yazdı.

Gözden Kaçmasın Kanser tedavisi gören Prenses Kate altı ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktı Haberi görüntüle

Middleton 2011 yılında Prens Wililam ile evlendiğinden bu yana Trooping The Colours'ı hiç kaçırmadı. Bu yıl bu konuda spekülasyonlar yapılırken dün törene katılacağını kendi açıkladı.

Kate tören boyunca kimi zaman dalıp gitti.





Kimi zaman da eskisi gibi gülümsedi.



