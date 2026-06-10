Ünlü oyuncunun hayatında büyük bir eksik varmış: Bu acımasız meslek yüzünden çocuklarıma istediğim gibi babalık yapamadım!

Haberin Devamı

Sonrasında başarılar arka arkaya geldi. Başarıyla birlikte kazancı da yükseldikçe yükseldi... Artık milyon dolarla ölçülen bir servetin sahibi.

Diğer yandan özel hayatını da ihmal etmedi. Hiç beklemediği yerde, hayatının aşkını bulup onunla yuva kurdu. Hatta hızlıca baba da oldu.

Kısacası bir yanda şanı, şöhreti ve milyonları diğer yanda da mutlu ailesi var. Ama bunca başarıya rağmen içinde hep bir burukluk kaldı...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Söylediğine göre yıllar hızlıca akıp geçerken çocuklarının yanında yeteri kadar bulunamadı. Hatta itirafına göre onlara istediği gibi babalık yapamadı.

GENCECİK YAŞINDA KARİYERİNE PIRILTILI BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Bu öykünün kahramanı Hollywood'un başarılı yıldızlarından Matt Damon.

Haberin Devamı

55 yaşındaki Damon'un 1980'de daha 18 yaşındayken Mystic Pizza filmindeki tek cümlelik rolle başlayan kariyeri, önce 1997'de Ben Affleck ile işbirliği yaptığı Good Will Hunting ile parlak bir ilk adıma uzandı.

Şimdi Damon, 200 milyon dolara varan servetiyle Hollywood'un en başarılı isimlerinden biri.

2005'te hayatını birleştirdiği Luciana Barroso ile kurduğu yuvası da gayet mutlu bir şekilde sapasağlam ayakta duruyor.

Böyle bakınca Mat Damon'ın hayatında hiçbir eksik kalmadığını düşünebilirsiniz. Ama gerçek hiç öyle değil.

Çünkü Damon'ın yüreğinde bir sızı, kursağında kalmış bir hevesi var. Yıldız, bunu da GQ dergisine verdiği bir röportajda anlattı.

Matt Damon, yakın dostu ve çalışma arkadaşı Ben Affleck'le birlikte imzasını attığı Good Will Hunting ile kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.





ARTIK KENDİNİ KANITLAMA ZORUNLULUĞU KALMADI

Son olarak Christopher Nolan'ın yönettiği The Odyssey'de rol alan Matt Damon, "Acımasız" olarak nitelendirdiği mesleği yüzünden dört kızına tam olarak kendi istediği gibi babalık yapamadığını söyledi. Onlar büyürken yanlarında bulunamadığını anlattı.

Haberin Devamı

Mesleğinin en temel unsurlarından birinin "belirsizlik" olduğunu hatırlatan Matt Damon "İnsan gençken bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı duyuyor. Ama artık öyle bir zorunluluk kalmadı. Bunun yerine işi kabul etmek ve mümkün olduğunda en iyi şekilde yapmak daha önemli. Bunu, çocuklarım büyüdükçe daha iyi anlıyorum. Gerçekten anda kalıp burada olmak istiyorum" diye özetledi durumu.

Damon sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu meslekte sürekli olarak gelecekte neler olacağını anlamaya çabalıyorsunuz. Çünkü belirsizliğin hakim olduğu acımasız bir sektör. Bunlar yüzünden de bazen olmak istediğim yerden kopmuş olabilirim."





Haberin Devamı

'BELİRSİZLİĞİN BASKIN OLDUĞU ACIMASIZ BİR MESLEK'

Ama anlattığına göre artık elli bir yaşa ve kariyer olarak da belli bir noktaya geldiği için roller konusunda daha seçici davranabiliyor.



Bu da onun çocuklarıyla ve karısıyla geçirdiği zaman konusunda daha özgür olmasını sağlıyor.

Bu arada Matt Damon'ın Good Will Hunting'dan bu yana hem hayatta hem de iş dünyasında dostu olan Ben Affleck ile kurduğu bir yapım şirketi olduğunu da hatırlatalım.

Matt Damon'ın Luciana Borroso ile evliliğinden 19 yaşında Isaella, 17 yaşında Gia ve 15 yaşında Stella adında üç biyolojik kızı var. Karısı Luiciana'nın eski ilişkisinden doğan 26 yaşındaki Alexia'yı da yıllar önce evlat edinip ona kendi soyadını verdi.

Haberin Devamı

Damon, uzunca bir süre elinde iki spor çantasıyla setten sete koşarak yaşadığını anlattı. Hiç durmadan çalıştı. Hem yaptığı işi çok seviyordu hem de çalışmayı bırakmak, durmak istemiyordu, Söylediğine göre telefonunun bir daha hiç çalmaması yani iş bulamama korkusu vardı. Bu yüzden de yeri geldi ailesini geri plana iterek çalıştı. Ama artık genç olmadığı ve kendini kanıtlama ihtiyacı duymadığı için iş konusundaki bu yaklaşımı da değişti.





BABA OLMAK MESLEĞİNE DE YARADI: Matt Damon bir süre önce baba olmanın mesleğine ne kadar büyük bir katkı yarattığını da itiraf etmişti. Geçmişte ulaşabilmek için kendini zoradığı duygulara artı rahatça ulaşabildiğini söyledi Damon, Özetle baba olmanın ruh dünyasını ne kadar zenginleştirdiğini ifade etti.





Matt Damon'ın mutlu bir evlilik sürdürdüğü Luciana Barroso ile tanışması da ilginç. Bir film çekiminin sonunda gittiği bir gece kulübünde garsonluk yapan Luciana ile tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu. Çift, evliliklerinde 20 yılı geride bıraktı.