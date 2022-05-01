Bayram yolcuları ünlüler...

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Aile tatili

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Zeynep Mira ve Arya ile birlikte iç hatlar terminalinde görüntülendi. Bayram tatilini ailesiyle birlikte Antalya’da geçireceklerini söyleyen Berkay, kızlarıyla birlikte objektife poz verdi.

Gitarını sırtladı

Konsere gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen Sıla’yı sevgilisi İlker Kaleli’nin aracı bıraktı. Yanında bir kadın arkadaşıyla araçtan inen şarkıcı, gitarını sırtladıktan sonra terminale giriş yaptı.

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Valizler zorladı

Sibel Can ve Hakan Ural’ın çocukları Engincan Ural, Kıbrıs’a gitti. Bayramda Kıbrıs’taki Elexus Otel’de sahneye çıkacak olan annesi Sibel Can’ı dinleyecek olan Engincan Ural’ın yanında evlenme teklif ettiği Merve Kaya’nın da olacağı öğrenildi.