Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bayram yolcuları ünlüler...

#Ramazan Bayramı#Berkay Şahin#Özlem Ada Şahin
Bayram yolcuları ünlüler...
Behlül AYDIN

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen ünlü isimler, önceki gün soluğu İstanbul Havalimanı’nda aldı.

Haberin Devamı

Aile tatili

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Zeynep Mira ve Arya ile birlikte iç hatlar terminalinde görüntülendi. Bayram tatilini ailesiyle birlikte Antalya’da geçireceklerini söyleyen Berkay, kızlarıyla birlikte objektife poz verdi.

Bayram yolcuları ünlüler...

Gitarını sırtladı

Konsere gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen Sıla’yı sevgilisi İlker Kaleli’nin aracı bıraktı. Yanında bir kadın arkadaşıyla araçtan inen şarkıcı, gitarını sırtladıktan sonra terminale giriş yaptı.

Bayram yolcuları ünlüler...

Haberin Devamı

Valizler zorladı

Sibel Can ve Hakan Ural’ın çocukları Engincan Ural, Kıbrıs’a gitti. Bayramda Kıbrıs’taki Elexus Otel’de sahneye çıkacak olan annesi Sibel Can’ı dinleyecek olan Engincan Ural’ın yanında evlenme teklif ettiği Merve Kaya’nın da olacağı öğrenildi.

Bayram yolcuları ünlüler...

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Bayramı#Berkay Şahin#Özlem Ada Şahin

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı