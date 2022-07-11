Bayram keyfi

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Güzel oyuncu İpek Bağrıaçık, yakın arkadaşı şarkıcı Feride Hilal Akın’la birlikte bayram tatili için Alaçatı’yı tercih etmiş. Gün boyu Random Beach’te deniz ve güneşin tadını çıkaran arkadaşlar, akşamüstü jet-ski’ye bindi. İpek Bağrıaçık’ın jet-ski üzerindeki ustalığı görülmeye değerdi. Oldukça iyi vakit geçiren arkadaşlar, bayram sonuna kadar Alaçatı’da kalacak.

MUSTAFA SANDAL, DOĞU DEMİRKOL

Haziran başında Marmaris’te düğün yapan Mustafa Sandal, tüm yazı eşi Melis Sandal’la birlikte Bodrum’da geçirmeyi planlıyor. Sandal önceki gün yakın arkadaşı ve sembolik nikâhını kıyan komedyen Doğu Demirkol ile buluştu. Bayram tatilini birlikte geçiren arkadaşlar, Princess Artemisia Hotel’in beach’inde vakit geçirdi. Bol bol sohbet eden dostlar, sıcaklayınca denize girerek hem serinledi hem de sohbetini burada sürdürdü.

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EMEL-NEJDET AYAYDIN

İş dünyasının ünlü ismi Nejdet Ayaydın, bayram tatilini eşiyle birlikte Bodrum’da geçiriyor. Yoğun iş temposuna kısa bir bayram molası veren İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, eşi Emel Hanım’la Highlight Hotel & Miya Beach’e gelerek hem keyif yaptı hem de dostlarıyla bayramlaştı.

Akdeniz Oyunları’nda çifte madalya

Abdi İbrahim’in toplumsal yatırım programları çerçevesinde ana sponsoru olduğu rekortmen yüzücü Emre Sakçı, uluslararası alanda Türkiye’nin yüzünü güldürüyor. Sakçı, Cezayir’deki Akdeniz Oyunları’nda 50 ve 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Emre’yi başarısından dolayı kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi desteklemek bizim için gurur verici” dedi.

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Bodrum Yalıkavak’taki Yalinn Hotel, sezona yenilenmiş haliyle girdi. Ayden Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gündoğan’ın sahibi olduğu otel, özel mimari tasarıma sahip 18 odası, özel beach’i ve ödüllü şeflerin yönettiği Akdeniz mutfağı ağırlıklı restoranıyla konuklarına unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor.

UNICEF’ten anlamlı görev

UNICEF Türkiye, Hadise’yi ‘çocuk hakları savunucusu’ olarak atadığını duyurdu. Hadise, 1 yıl süreyle UNICEF Türkiye’nin çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek. UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, Hadise’yi yeni görevinden dolayı kutlayarak herkesi, her çocuğa eşit fırsatlar sunan güvenli bir toplum inşa etmek için UNICEF Türkiye’ye katılmaya davet etti.

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