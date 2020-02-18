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Televizyon
Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:49,Son Güncelleme:/

‘Bayi Toplantısı’nın kadınları: Büşra Pekin ve Çağla Demir

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‘Bayi Toplantısı’nın kadınları: Büşra Pekin ve Çağla Demir

Yapımını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı “Bayi Toplantısı”, 21 Şubat’ta vizyona girecek.

 Filmde beyaz eşyacılar Namık (İbrahim Büyükak), Sadık (Onur Buldu) ve Adem’in hikayesi (Doğu Demirkol) kadar, güzel ve güldüren kadın karakterler de dikkat çekecek. Başroldeki Büşra Pekin ve Çağla Demir, üç erkek komedyeni adeta parmağında oynatacak. 

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