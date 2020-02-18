‘Bayi Toplantısı’nın kadınları: Büşra Pekin ve Çağla Demir

Filmde beyaz eşyacılar Namık (İbrahim Büyükak), Sadık (Onur Buldu) ve Adem’in hikayesi (Doğu Demirkol) kadar, güzel ve güldüren kadın karakterler de dikkat çekecek. Başroldeki Büşra Pekin ve Çağla Demir, üç erkek komedyeni adeta parmağında oynatacak.