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Televizyon
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Bay Yanlış neden bitiyor?

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Bay Yanlış neden bitiyor?
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Bay Yanlış dizisi final kararı aldı. Yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlanan Bay Yanlış 2 Ekim Cuma günü yayınlanacak 14. Bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Final kararının nedenini merak eden dizi takipçileri internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Bay Yanlış neden bitiyor?

Ekran macerasında 13 haftayı geride bırakan Bay Yanlış dizisi final kararı aldığını açıkladı. Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı dizinin final haberleri kesinleşti.

Final kararı için resmi açıklama yapımcı Faruk Turgut'tan geldi. Turgut, 28 Eylül Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Bay yanlış Ekibi bu gün son iş günü tamamladı. Bize İnan bizle birlikte 5 aydır emek veren set çalışanlarına, oyunculara, senaristimize, yönetmenimize, kanalımıza ve tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bay Yanlış'ta Özgür karakterini canlandıran Can Yaman'dan veda mesajı geldi. Can Yaman setten çekildiği kareyi 'bay bay'notuyla paylaştı. Bay Yanlış’ın final yapma nedeniyle ilgili ise bir açıklama gelmedi.

 

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