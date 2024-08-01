Bavulu çoktan hazır... Nefesini tuttu... "Uygundur" sözünü duymayı bekliyor

Haberin Devamı

Tabii ondan önce yıllarca bekleyip tahtına oturan Kral Charles'ın kansere yakalandığı haberiyle dünyanın sarsıldığını hatırlatalım.

Her ne kadar hiyerarşik olarak Kate, kayınpederinin gerisinden gelse de yaşının genç olması nedeniyle onun hastalık haberi daha fazla yankı uyandırdı.

Geçen yılın aralık ayında tüm ailesiyle birlikte Sandringham'daki Noel törenine katılan Kate, sonra da aylar süren bir sessizliğe büründü... Tedavisine ve iyileşmeye odaklandı.

Sessizliğini geçen haziran ayındaki Trooping The Colour etkinliğinde bozan Kate, kısa bir süre sonra da bu kez Wimbledon Erkekler Finali'nde halkın karşısına çıktı.

Haziranda altı ay sonra ilk kez halkın karşısına çıkmadan bir gün önce müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu Galler Prensesi Kate.

Haberin Devamı

Yaz boyunca sağlığı el verdiği kadarıyla bazı etkinliklere katılacağını da ekledi. Görünüşe göre de bu konudaki sözünü tutacak Kate.

OLİMPİYAT SÜRPRİZİNE HAZIRLANIYOR

Galler ailesinden son gelen haberlere göre Kate Middleton, bir olimpiyat sürprizi yapmaya hazırlanıyor.

Şu ana kadar Kensington Sarayı bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Fakat aileye yakın kaynaklar Kate'in Paris Olimpiyatları'na bir ziyaret yapabileceğini ileri sürdü.

Söz konusu kaynaklar, Kate'in evinden çok da uzakta olmayan Paris'e gitmeye ve İngiliz takımının sporcularını desteklemeye çok istekli olduğunu belirtti.

İleri sürülenlere 2012 Londra Olimpiyatları'yla ilgili güzel anıları olan Kate Middleton, Paris'te de bu büyük spor buluşmasının bazı anlarına kendi gözleriyle tanık olmayı arzu ediyor.

SON KARARI DOKTORLARI VERECEK

Her ne kadar Kate Middleton'ın böyle bir isteği olsa da bu konudaki son kararı doktorları verecek. Yani Kate'in Paris'e gitmesi için sağlık durumunu yakından takip eden doktorların onay vermesi gerekiyor. Bu konudaki son ayrıntı ise kararın henüz verilmemiş olduğu.

Haberin Devamı

Kate Middleton'a Paris'e gitme izni çıkması halinde program Kensington Sarayı tarafından resmi olarak açıklanacak.

ALTI AY SONRA İLK KEZ HALKLA BULUŞTU

Galler Prensesi Kate, geçen yılın aralık ayından sonra ilk kez 15 Haziran'da düzenlenen Trooping The Colour etkinliğinde halkın karşısına çıktı...

Beyaz kıyafeti içinde her zamanki gibi şık bir görüntü sergileyen Middleton, aslında o günün kahramanı olması gereken Kral Charles'ı bile gölgede bıraktı.

Altı ay boyunca özellikle sosyal medyada sınırsız söylentilerin kahramanı oldu Kate... Kocası William tarafından aldatıldığı hatta öldüğü bile ileri sürüldü.

Haberin Devamı

Fakat o gün yanında William, çocukları George, Charlotte ve Louis ile törende yerini alan Kate, zaman zaman düşüncelere dalsa da yine de duruşu ve gülümsemesi ile eski günlere döndüğü izlenimi verdi.

WIMBLEDON'A DA KATILDI

Bu törenin ardından yine sessizliğe bürünen Kate Middleton bir kez de Wimbledon Erkekler Finali'nde ortaya çıktı. Bu kez yanında kızı Charlotte ile kardeşi Pippa vardı.

Yine büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan Middleton, bu ikinci halk karşısına çıkışında haziran ayından daha iyi bir görüntü sergiledi.

Eğer isteği gerçekleşir ve Paris'e giderse bir kez daha üstelik daha kalabalık bir kitlenin bakışlarını üzerinde toplamış olacak.