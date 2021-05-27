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Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro’luk boşanma anlaşması

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro’luk boşanma anlaşması

Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil, 5 yıl önce evlendiği Leyla Alfasa’dan boşandı. Boşanma protokolüne göre ünlü müzisyen, ayrıldığı eşine 100 bin euro (yaklaşık 1 milyon lira) ödeyecek.

 2016 yılında Bodrum’da sade bir nikâh töreniyle evlenen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfasa’nın mutluluğu 5 yıl sürdü. 2.5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan’da “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar arasında hazır-lanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa’ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.

Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa arasında 100 bin euro’luk boşanma anlaşması

Leyla Alfasa ile Batuhan Mutlugil 2016 yılında evlenmişti.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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