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Batuhan Karacakaya'nın eğlence gecesi: Kardeşim dedi, bırakıp gitti

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#Batuhan Karacakaya#Ayşe Aslanpay#Oyuncu
Batuhan Karacakayanın eğlence gecesi: Kardeşim dedi, bırakıp gitti
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:52

Ayrıldığı sevgilisi Ayşe Aslanpay’ın şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya, Etiler’de bir kadınla görüntülendi. Oyuncu, “Kız kardeşim” diye tanıttığı kadını araç içinde bırakıp gitti!

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GELİN YAKINDAN ÇEKİN

Ayşe Aslanpay’la ilişkisi olaylı şekilde sona eren ve karşılıklı şiddet iddialarıyla uzun süre gündemden düşmeyen Batuhan Karacakaya dün sabaha karşı Etiler’de aracına binerken görüntülendi.

Yanında da genç bir kadın vardı. Patlayan flaşlarla şaşkınlık yaşayan oyuncu, muhabirlere “Arkadaşlar, yanımdaki kız kardeşim. Gelin yakından çekin. Beni tanıyorsunuz, kız kardeşimi tanımıyorsunuz” dedi.

Batuhan Karacakayanın eğlence gecesi: Kardeşim dedi, bırakıp gitti

Batuhan Karacakaya’nın “kardeşim” dediği genç kadın, fotoğrafları çekilirken elleriyle yüzünü gizledi.

HER HABERİ SORARSANIZ OLMAZ

Batuhan Karacakaya, şiddet iddiasıyla ilgili soruya “Şu anda bir şey söylememe gerek yok. Beni zaten bilen biliyor. Zamanı gelince herkes her şeyi öğrenecek. Ailemde kadına şiddet olmadığının farkındalar. O yüzden bununla alakalı bir şey söylemediler” yanıtını verdi.

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Hakkında ortaya atılan diğer iddiaların sorulmasına sinirlenen oyuncu, “Her haberi sorarsanız olmaz ki” diye tepki gösterdi ve araçta bekleyen kadını bırakıp yürüyerek uzaklaştı.

 

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#Batuhan Karacakaya#Ayşe Aslanpay#Oyuncu