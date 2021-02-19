Bastonlu Cem!

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Hem özel hayatı hem de imza attığı projelerle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, önceki gün Levent’te objektife takıldı. Ünlü komedyen, karlı yollarda ofisine doğru yürürken görüntülendi.

TEDBİRLİ KOMEDYEN

Koronavirüse karşı siyah maskesiyle, kaygan yollar için de bastonuyla önlem alan Cem Yılmaz, muhabirleri görmekten yine hoşnut olmadı. Yılmaz, “Sokakta röportaj vermiyorum arkadaşlar, biliyorsunuz” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.



Cem Yılmaz, yeni projesi “Erşan Kuneri” için Uraz Kaygılaroğlu ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Levent'te bir araya gelen ikili üç saat toplantı yaptı. Yılmaz, “Sürpriz bir proje olacak” dedi. İddiaya göre, bir dijital platformda yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi sekiz bölüm olacak.