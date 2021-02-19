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Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Bastonlu Cem!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Bastonlu Cem!
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Cem Yılmaz ofisinin bulunduğu Levent’te görüntülendi. Karlı yollarda düşmemek için baston kullanan komedyen, soruları yine yanıtsız bıraktı: “Sokakta röportaj vermiyorum.”

ÇALIŞMAYA DEVAM
Hem özel hayatı hem de imza attığı projelerle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, önceki gün Levent’te objektife takıldı. Ünlü komedyen, karlı yollarda ofisine doğru yürürken görüntülendi.

Bastonlu Cem

TEDBİRLİ KOMEDYEN
Koronavirüse karşı siyah maskesiyle, kaygan yollar için de bastonuyla önlem alan Cem Yılmaz, muhabirleri görmekten yine hoşnut olmadı. Yılmaz, “Sokakta röportaj vermiyorum arkadaşlar, biliyorsunuz” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Bastonlu Cem

Cem Yılmaz, yeni projesi “Erşan Kuneri” için Uraz Kaygılaroğlu ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Levent'te bir araya gelen ikili üç saat toplantı yaptı. Yılmaz, “Sürpriz bir proje olacak” dedi. İddiaya göre, bir dijital platformda yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi sekiz bölüm olacak.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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