Baston kullansa bile efsaneler pes eder mi hiç! 80 yaşında hala böyle kasları var: Kan, ter ve gözyaşı

O törende yanında üç kızının annesi olan karısı Jennifer Flavin de vardı. Dış görünüş olarak gayet formundaydı ama bir ayrıntı vardı ki doğrusu onu yıllardır takip eden hayranlarını üzdü.

Sylvester Stallone elinde bastonla yürüyordu. Bunun nedeninin de yıllar boyunca rol aldığı aksiyon filmlerinin bedeninde yarattığı sorunlar olduğu söylendi.

BASTONU BIRAKTI SPOR SALONUNA KOŞTU

O gün hayranlarını üzen Sylvester Stallone, bu kez de sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla "Onun yaşlanması mümkün değil" dedirtti.

Önümüzdeki temmuz ayında 80 yaşına girecek olan Sylvester Stallone, Florida, Palm Beach'teki 35 milyon dolar değerinde malikanesinin spor salonunda çektiği bir videoyu paylaştı.

O videoda omuz ve kollarındaki dövmelerle birlikte elbette kol kasları da dikkatlerden kaçmadı. Stallone, spor salonunu, bir sığınağa benzettiğini belirtti.

Stallone, egzersiz yapmanın sonuçlarını ""Fiziksel olarak kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Bu sayede hedeflerinize ulaşmak için gereken güce sahip oluyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz ve her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır oluyorsunuz" sözleriyle anlattı.

'KAN, TER VE GÖZYAŞI'

Ama yaşının ilerlemesiyle ilgili bir gerçeğe değinmeden de geçemedi o paylaşımında. Stallone "Her yıl gittikçe daha da zorlaşıyor. Ama işte bu yüzden siz de daha çok çabalamak durumunda kalıyorsunuz. Kan, ter ve gözyaşı."

Stallone'nin bu paylaşımının ardından takipçileri de ona övgüler yağdırdı.

Bir takipçisi "79 yaşında biri için harika görünüyorsunuz" yorumunu yaptı.

Bir başkası "Sylvester asla yaşlanmaz" diyerek görüşünü belirtti.

Stallone'yi ilham kaynağı olarak gören birçok takipçisi de çıktı. Bunlardan biri "Dostum, bu adam 80 yaşında. Çılgınca" derken bir diğeri de görüşünü şöyle ifade etti: "Ölümsüz Sly.. Patron."

Birçok başka takipçisi de "Onun yaşında böyle görünürsek şanslıyız" diyerek görüşünü belirtti.





Sylvester Stallone, geçen aralık ayında Kennedy Centers'ın onur ödülüne değer görülenler arasındaydı. Ödülünü de ABD Başkanı Donald Trump'ın elinden aldı. O törende bir yanında karısı Jennifer Flavin vardı, diğer elinde de bastonu. Bu haliyle hayranlarını üzen Stallone, yaptığı paylaşımla arada tökezlese de yoluna eskisi gibi devam ettiğini gözler önüne serdi.

GADDAR BABAYLA ZOR ÇOCUKLUK: Usta oyuncu, babası Frank Stallone Sr'ı tek kelimeyle "gaddar" diyerek tanımlamıştı. Stallone, babasının kendilerine fiziksel şiddet uyguladığını anlattı. Sonra da ekledi: " Ciddi acılara yabancı değilim." Stallone annesi Jackie hakkında da pek iyi sözler sarf etmedi: "Annemiz de oldukça kötüydü. Hiç kırılmayan uzun tırnakları vardı."





HAYATI DA FİLM GİBİ

1946 yılında New York'ta dünyaya gelen Stallone, sorunlu bir çocukluk geçirdi. Hem annesi Jackie hem de babası Frank ile arası çok da iyi değildi.

Stallone'nin anlattığına göre annesi Jackie, çocuk dünyaya getirme ve onlarla ilgilenme konusunda da bilindik annelere pek benzemiyordu. Dokuz aylık hamileyken bile otobüslere binerdi. Sonra da doğuma giderdi.

Bu arada Stallone, kendisiyle özdeşleşen çarpık gülümsemesinin ve düzgün olmayan konuşmasının nedeninin de annesinin hamileliği sırasındaki bu dikkatsizliği olduğunu söyledi.





BİR BOKS MAÇI İZLEDİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Stallone'nin hayatının dönüm noktası Rocky filmi oldu... Takvimler 1975 yılını gösteriyordu. Dönemin en ünlü boksörü Muhammed Ali'nin Chuck Wepner ile mücadele ettiği maçı izledi. Elbette maç Ali'nin lehine bitti. Ama Wepner bu usta karşısında öyle büyük bir inatla direniyordu ki bu durum ona ilham verdi.

Bir hafta sonu oturdu ve kendisine ilham veren bu müsabakadan esinlenerek hayatını değiştiren o senaryoyu yazdı... Üstelik sadece üç günde.

Stallone'nin o senaryona attığı başlık ise hayatının geri kalanında onunla özdeşleşecekti. Üstüne ne kadar çok filmde oynarsa oynasın herkes onu o isimle anacaktı: Rocky!

Stallone, Rocky filminin senaryosunu Irwin Winkler ve Robert Chartoff adlı iki yapımcıya götürdü. Senaryoyu öylesine beğendiler ki Stallone'ye 125 bin dolar karşılığında onu kendilerine satmasını istediler.

Bu para Stallone için bir servetti. Ama yapımcıların şartı kabul edilebilir gibi değildi: Senaryo çok güzel ama bir şartımız var. Rocky'yi sen oynamayacaksın...

O ROLÜ KENDİSİ OYNAMAK İSTEDİ

Ama senaryo yapımcıların aklından çıkmıyordu bir türlü. Yine ona ulaşıp bu kez 325 bin dolar teklif ettiler. Yine şartları değişmemişti. Rocky'yi başkası oynayacaktı.

Tabii ki Stallone bunu kabul etmedi. Görünüşe göre iyi ki de öyle yaptı. Sonunda ne yaptı ne etti bu rol için dönemin gözde yıldızları Robert Redford, Ryan O'Neal'ı bertaraf ederek rolü kendi oynama fikrini yapımcılara kabul ettirdi.

Hikayenin geri kalanını artık herkes biliyor zaten.

Sylvester Stallone, Rocky filmi ile daha önce ufak rollerde oynadığı sinemaya bir yıldız gibi doğdu. İlerleyen yıllarda da büyük bir servetin sahibi oldu.

Rocky filmiyle kazandığı kendisi için servet niteliğindeki parayla köpeğini satın alan adamı bulup Butkus'u geri aldığını da hatırlatalım.

Stallone için sokaklarda uyumak zorunda kaldığı o günler çoktan geçmişe dair bir anı. Artık bir filmde oynamak için o yapımcıların değil yapımcılar onun peşinde koşuyor.

Bugün 79 yaşında olan Stallone yarım milyar dolarlık bir servetin sahibi.