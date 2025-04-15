Merdiven altı kalça estetiği ünlü şarkıcının hayatını kararttı... O sırada hamile olduğumu bile bilmiyordum

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Ve elbette estetik operasyonlara borçlu olduğu görüntüsü...

İşte son birkaç gündür tam da bu yüzden gündemin ilk sıralarında ünlü şarkıcı...

Aslında bütün bedeninin estetik cerrahların bıçağı altından geçtiğini kendisi de hiç saklamadı. Ama yine de son birkaç gündür konuşulmasının özel bir nedeni var.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. müzik dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Coachella Festivali'nde sahne aldı geçen hafta sonu.

Orada da sahnedeki danslarıyla ve elbette görüntüsüyle olay oldu.

KONSERDEKİ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Bunun nedeni de estetik operasyonla genişlettiği kalçalarının görünümüydü.

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Söylediğine göre kalçalarındaki implantları çıkarttırmıştı Cardi B. Ama ortadaki görüntü çok da aynı şeyi söylemiyordu.

Bu yüzden de sosyal medya kullanıcılarının diline düştü ünlü şarkıcı.

Oysa kendisi bir süredir kalçalarındaki implantları çıkarttırmak için harekete geçtiğini açıklamıştı.

Hatta bu implantların kendisine 2014 yılında Queens'te bir apartmanın bodrum katındaki merdiven altı bir klinikte takıldığını da itiraf etti.

Bunlardan kurtulmak istediğini ve bu yüzden bıçak altına yattığını anlattı ünlü şarkıcı. Ama sonra hamile olduğunu anlayınca bu işlem de yarım kaldı.

MERDİVEN ALTI ESTETİK CANINI YAKTI

Cardi B. sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda "Ocak ayında video klibimin çekiminden sonra hemen ameliyata girdim. Aldırmam gereken başka enjeksiyonlar da vardı. Bir de biliyorsunuz bu tür işlemler bir kerede yapılmıyor" diye anlattı.

Aslında o uygulamaya başlamadan önce hamile olmadığını kesinleştirmek için gerekli testler yapıldı. O testlerin sonucu da negatif çıktı söylediğine göre.

Fakat daha bütün operasyonların tamamlanmasından önce o dönemde ayrılmak üzere olduğu kocasından hamile olduğunu öğrenince annelik duygusu ağır bastı ve operasyonları tamamlayamadı.

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Zaten kısa bir süre önce de bir kez daha anne oldu Cardi B.

Cardi B. hem verdiği röportajlarda hem de sosyal medya üzerinden genç kızları bu tür estetik operasyonlar konusunda uyarmadan geçemiyor artık.

Kendisinin 2014'te merdiven altı yaptırdığı operasyon yüzünden ölüm tehlikesi bile geçirdiğini ve çok acı çektiğini anlatıp bu tür işlemlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor