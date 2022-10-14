Serenay Sarıkaya'dan o soruya yanıt yok

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'KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Yeni dizisi nedeniyle İstanbul ile Adana arasında mekik dokuyan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam Etiler’de görüntülendi.

Aracının camını açıp soruları yanıtlayan oyuncu, “Çekimlerimiz devam ediyor. Kısa bir ara verdik, o nedenle İstanbul’a geldim. Bu akşam da arkadaşlarımla yemek yedim” dedi. Sarıkaya’ya işletmeci Umut Evirgen ile ayrılığı ve Evirgen’in Farah Zeynep Abdullah’la görüntülenmesi hakkında da sorular soruldu. Oyuncu, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek evinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)

KÜSLÜK BİTTİ

15 yıl önce albüm yüzünden küsüp mahkemelik olan İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı.

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İki ünlü isim, Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın düğününde bir araya gelip aralarındaki küslüğe son verdi. Köse, “Bu küslük bize yakışmıyordu. O benim abim, büyüğümdür. O bu ülkenin gerçek starı” dedi.

BUGÜN VİZYONDA

Atalay Taşdiken’in yazıp yönettiği, başrollerini Nehir Erdoğan, Serkan Ercan ve Dolunay Soysert’in paylaştığı “Hara” filminin galası önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.





Babası veteriner olan ve atlarla iç içe büyüyen 13 yaşındaki Beste’nin yeni gelen patronun çiftliği kapatma kararına direnişini konu alan film , bugün vizyona giriyor. (Sayit DURMAZ)

BANYO POZU

Konser için Gaziantep’e giden İrem Derici, kaldığı otelin banyosunda çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi.

Ünlü şarkıcı o karelerin altına esprili bir de not düştü: “Hele hele hele Betonum, gel yanıma dili datlım.”

SAHNE ÖNCESİ

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Simge Sağın önceki gece Kıyı İstanbul Jolly Joker’de konser verdi.

Ünlü şarkıcı sahne öncesi çekilen bu karesini de sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Sağın’ın bu pozu kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.