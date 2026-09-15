Başkasıyla evliyken dizi setinde ona aşık olmuştu... 'Teşekkür etmedi' diye ilişkimi bitirecek değilim

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Ama bazen de evlilik ya da uzun bir ilişki olarak yıllara yayılır. Ki zaten bu mutluluğu yakalayabilenler gayet şanslıdır.
2013 yılında söz konusu dizide kamera karşısına geçen Russell ile Rhys, bundan bir yıl sonra da artık gerçek hayatta da iki sevgili olmuştu. Hatta bu arada bir erkek çocukları bile oldu.
Bu konuya sonra döneceğiz ama biz gelelim Keri Russell ile Matthew Rhys'ın dün gece yapılan Emmy Ödülleri törenine nasıl damga vurduğuna. Sadece aşklarıyla değil Rhys'ın evine götürdüğü iki ödülle üstelik.
ÖDÜL GECESİNE DAMGA VURDU
Matthew Rhys bu sayede, aynı törende iki tane en iyi erkek oyuncu ödülünü evine götüren ilk oyuncu olarak da adını Emmy tarihine yazdırdı.
O gece yanında Keri Russell ile birlikte mutluluktan havalara uçan Rhys, Widow's Bay adlı diziyle komedi dizisi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ama bununla da yetinmedi. The Beast in Me ile de Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da Film dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne de değer görüldü.
Keri Russell da bir Emmy Ödülü kazanıncaya kadar kendi ödüllerini öyle göz önünde tutmayacağını, onları o zamana kadar bodrum katta saklayacağını söyledi.
SAHNEDE SEVGİLİSİNE TEŞEKKÜR ETMEYİ UNUTTU
Ama doğrusu bu sözleri sahnedeki tuhaf teşekkür konuşmasının ardından sarf etti. Matthew Rhys, ödül kazandıktan sonra yaptığı konuşmada 12 yıllık hayat arkadaşı Keri Russell'dan hiç söz etmedi. Bu da herkesi şaşırttı.
Sonrasında sahne arkasında bu ödülleri nereye koyacağı sorulduğunda da "Bodruma... Çünkü Keri de bir tane kazandığında benimkileri göz önüne çıkaracağım" dedi.
Bu arada Keri Russell da The Diplomat ile Emmy adayıydı. Ama ödülü meslektaşı Rhea Seehorn'a kaptırdı.
İLİŞKİLERİ 'TEŞEKKÜR ETMEDİ' DİYE SARSILACAK TÜRDEN DEĞİL
Her ne kadar Matthew Rhys'ın teşekkür konuşmasında Keri Russell'dan hiç söz etmemesi kafaları karıştırsa da ünlü çift, bu konunun üzerinde hiç durmadı.
Keri Russell gece boyunca da sonra düzenlenen partide de Matthew Rhys'ın sevincini büyük bir coşkuyla paylaştı.
Aslına bakılırsa The Americans setinde tanışıp aşık olduklarında Keri Russell, Shane Deary ile evliydi ve iki çocukları vardı. Ama Russell, rol arkadaşına doğru akan kalbine söz geçiremedi. Bunun üzerine kocasından boşanıp Rhys ile bir hayat kurdu.
Keri Russell, ödül konuşmasında adını bile anmasa da sevgilisi Matthew Rhys'ın başarısıyla çok mutlu oldu. Bu coşkusuyla da aralarında bir "teşekkürün" lafı bile olmadığını ifade eder gibiydi.
ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ, ŞİMDİKİ İLİŞKİSİNDEN BİR ÇOCUĞU VAR
Hatta Matthew Rhys, bir röportajında Keri Russell'dan hoşlandığını ama onun çok güzel olduğunu ve kendisine asla bakmayacağına inandığını da saklamadan söyledi.
Keri Russell ile Matthew Rhys'ın ilişkisinden 11 yaşında bir oğulları dünyaya geldi. Russell'ın eski evliliğinden dünyaya gelen bir kızı ve bir oğlu da mutlu çiftle birlikte yaşıyor.
Şimdi bile özel hayatlarını öyle çok göz önüne sermiyorlar. Ama yine de birlikte gittikleri yerlerde mutluluk tablosu çiziyorlar.