Başkasıyla evlenen eski kocası onu da çocuklarını da unuttu… Annelik içini yakıyor: Yuvadan uçacak kuşlarım

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Dört çocuklarını mutlu mesut büyüten ünlü çift ortada görünür bir sorunları yokken, tüm hayranlarını şaşkına çevirerek 2022’nin sonlarına doğru boşandıklarını açıkladı.





ARTIK VARSA YOKSA ÇOCUKLARI

Kim Kardashian, Kanye West'le 12 yıllık evliliği sona erdikten sonra bir süre bekarlık günlerinin tadını çıkardı. Önce ünlü komedyen Pete Davidson’la kısa ama tutkulu bir aşk yaşadı.

Sonrasında da adı birileriyle anıldı ancak giderek gönül ilişkilerinden uzaklaşarak kendini çocuklarına ve artık onu çoktan milyarder yapmış olan şirketlerinin işlerine verdi.

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Özel hayatını göz önünde yaşaması ve evinden en mahrem hallerini bile paylaşmasıyla nam salan Kim Kardashian dün bir kez daha bu şekilde gündeme geldi. Ancak bu kez yaptığı paylaşım bir hayli hüzünlüydü…

“ONLARI YUVADAN UÇMALARI İÇİN BÜYÜTMEK ÇOK ACI”

Kim Kardashian “anneliğin üzücü yanı” üzerine düşündüğünü söyledikten sonra Instagram Hikayelerinde duygusal bir alıntı paylaşarak “Anneliğin üzücü yanı, onsuz yaşayamayacağın tek kişiyi... sensiz yaşayabilmesi için yetiştiriyor olman” dedi.

Ünlü rapçiden 11 yaşında North, 8 yaşında Saint, 6 yaşında Chicago ve 5 yaşında Psalm adında dört çocuğu olan Kardashian, gönderiye gözleri yaşlı bir emoji ekledi.

BABALARI ADETA ONLARI “UNUTTU”

Kim Kardashinan’ın yakın çevresinden kaynaklar geçtiğimiz günlerde, ondan boşanır boşanmaz Bianca Censori’yle evlenen ünlü rapçinin çocuklarını ihmal ettiğini, onları neredeyse unutmuş gibi davrandığı ve hiç görmediğini söylemişti.

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Yakın dostları ünlü televizyon yıldızının hayatının bu yüzden neredeyse sadece çocuklarının etrafında döndüğünü, yardım almasına rağmen, her şeyi dengelemek ve koordine etmek için çok uğraştığını ve yorulduğunu söylemişti.

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“ANNE OLMAK ÇOK ZOR” DEMİŞTİ… BAZI GECELER AĞLAYARAK UYUYORMUŞ

Kardashian daha önce Mayıs 2023'te Jay Shetty'nin “On Purpose” podcast'inde bekar bir anne olmanın zorluklarından bahsetmiş ve bazı geceler ağlayarak uyuduğunu itiraf etmişti.

“Açıkçası, dadılara ve yemek pişirmeye yardımcı olacak bir şefe sahip olmak yardımcı olmanın ötesinde ... Ama günün sonunda, çocuklarınız sadece sizi istiyor” diyen Kardashian “Çocuklarımın yaşadığı zorlukların sahip olduğum yardım miktarıyla hiçbir ilgisi yok.” sözleriyle sahip olduğu servete ve imkanlara rağmen çocuk yetiştirmekte çok zorlandığını itiraf etti.

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KAĞIT ÜZERİNDE HER ŞEY EŞİT GÖRÜNÜYOR AMA…

Mayıs 2014'te nikah masasına oturan Kardashian ve Kanye West’in boşanma davası Kasım 2022'de sonuçlanmıştı.

Mahkeme belgelerine göre eski çift çocuklarının velayetini “eşit erişim” ile paylaşmaya karar vermişti. West ayrıca eski eşine ayda 200.000 dolar nafaka ödemeyi ve çocukların eğitim ve güvenlik masraflarının yüzde 50'sini karşılamayı kabul etti.