Başkasına muhtaç yaşamamak için kendi arzusuyla göçüp gitmişti... Çocukları ünlü oyuncuyu 75'inci doğum gününde andı: Yaşasaydın nasıl biri olurdun baba!

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İşte bundan 12 yıl önce kendi canına kıyarak hayata veda eden ünlü oyuncunun çocukları da 75'nci doğum gününde onu bir kez daha andı...

Artık onlarla birlikte olmayan babalarının yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.

Bu ünlü oyuncu, Günaydın Vietnam (Good Morning Vietnam) Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society), Aladdin, Müthiş Dadı, Müthiş Baba (Mrs. Doubtfire) Jumanji, Can Dostum (Good Will Hunting) ve Müzede Bir Gece (Night at the Museum)gibi yapımlarla hafızalara kazınan Robin Wililams'ın ta kendisi!

Bundan 12 yıl önce daha 63 yaşındayken, yaşadığı ciddi bir sağlık sorunu yüzünden depresyona giren ve elden ayaktan düşerek yaşamak zorunda kalmamak için canına kıyan Williams, eğer hayatta kalsaydı önceki gün yani 21 Temmuz'da 75'inci yaşını kutlayacaktı.

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Kendisi belki bunu yapamadı ama üç çocuğundan ikisi Zelda Williams ve Zachary Williams babalarını unutmadı. Onun yeni yaşını sosyal medya sayfalarından paylaştıkları fotoğraf ve mesajlarla kutladı iki kardeş.

Her ikisi de aradan geçen bunca zamana karşın babalarına olan özlemlerinin dinmediğini bu şekilde ifade etmiş oldu aynı zamanda.

36 yaşındaki Zelda Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eğer hayatta olsaydı babasının bugün nasıl görüneceğini hayal etti.

Robin Wililams'ın kendine özgü tarzına bir gönderme yapan Zelda onun hala rengarenk çoraplar, dikkat çekici ceketler giyip sıra dışı gözlükler takacağını yazdı.

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YİNE RENGARENK ÇORAPLAR.. YİNE SIRA DIŞI GÖZLÜKLER: Babası Robin Williams'ı her gün özlediğini belirten Zelda paylaşımında "75 yaşında nasıl biri olurdun emin değilim... Muhtemelen aynı rengarenk çorapları ve sıra dışı ceketleri giyerdin. Belki görüşün kötüleştiği için çılgın gözlükler takardın. Saçların daha gri ama hiç azalmamış olurdu. Seninle dünya hakkında konuşabilmeyi dilerdim. Bahse girerim kahkahan yine aynı olurdu. Ölçülemeyecek kadar seviliyor ve her gün özleniyorsun" satırlarına yer verdi.

Zelda Williams, paylaşımında babasıyla çekilen fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.





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Robin Williams’ın büyük oğlu Zachary Williams da babasını doğum gününde unutmadı. 43 yaşındaki Zachary, oyuncunun kariyerini zirveye taşıyan Mork & Mindy dizisinden bir kare paylaşarak şu satırlara yer verdi: "Bugün senin sıra dışı yanını ve olağanüstü sevme kapasiteni hatırlıyorum. "



Zach, babasının gençlik yıllarında parladığı Mork ve Mindy dizisinden bir fotoğraf paylaşarak Robin Wililams'ın 75'inci yaşını kutladı.

Babası Robin Williams'ın hem insanlara hem hayvanlara duyduğu sevgiyi hatırlatan Zachary, bütün takipçilerine de anlamlı bir mesaj gönderdi.

"Birine iyilik yapın, birini güldürün ve dünyaya biraz daha iyilik katın. Seni sonsuza dek seveceğim."

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Robin Williams, 11 Ağustos 2014’te 63 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından yapılan incelemelerde, ünlü oyuncunun teşhis edilememiş Lewy cisimcikli demans hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Williams'a ölümünden kısa süre önce yanlışlıkla Parkinson hastalığı teşhisi konulduğu da açıklanmıştı.

FARKLI EVLİLİKLERDEN ÜÇ ÇOCUGU VAR

Zelda Williams, Robin Williams'ın 1989 ile 2010 arasında evli kaldığı Marsha Garces ile evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğundan biri. Bu evlilikten Cody Allen adında 34 yaşında bir de oğlu bulunuyor. Zachary ibe Robin Williams'ın Valerie Velardi ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.



Robin Williams'ın diğer oğlu Cody Allen, 2019 yılında babasının doğum gününde sevgilisi Maria Flores ile hayatını birleştirdi.

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ACI HABERİ MİLYONLARI ÜZDÜ: Robin Williams, 2014 yılının 11 Ağustos günü evinde ölü bulunmuştu. Çok da ileri bir yaşta sayılmayacak Williams'ın kendi canına kıydığının ortaya çıkması durumu biraz daha trajik hale getirdi. California'daki evinde cansız bedeni bulunduğunda Robin Williams ise 63 yaşındaydı.Ünlü oyuncunun Parkinson başlangıcı teşhisi aldığı için canına kıydığı belirtildi ilk dönemde. Yapılan otopside ise o teşhisin yanlış olduğu aslında Lewy cisimcikli demans belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.Robin Williams'ın ölümünden bir yıl sonra karısı Susan Williams ise şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Eğer kendi canına kıymasaydı bile Williams'ın, hastalıkları yüzünden üç yıl içinde ölebileceğini ileri sürdü.Lewy cisimcikli demans nedeniyle beyinsel fonksiyonlarını yitireceğini hatırlattı oyuncunun eşi. Hafızasının giderek zayıflayacağını, hareket yeteneğinin kısıtlanacağını da belirten Susan Williams "Eğer canına kıymasaydı üç yıl yaşayabilirdi. Bunlar da zor yıllar olurdu. Sonunda bir yerde tedavi altına alınması gerekirdi" diye sürdürdü sözlerini.





