Başkası olsa o milyonları ne de güzel harcardı: Paraları kasaya sakladı, en ucuzundan iki odalı ev aldı

#Susan Boyle#Britain's Got Talent#Yarışma İle Ünlü Olanlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 14:31

Şöyle bir düşünelim... Hayatınızın olgunluk döneminde, bir anda hiç alışkın olmadığınız kadar para kazansanız ne yaparsınız?

Herkes zaman zaman böyle hayaller kurar elbette. Hayata bakış açısına göre de bu hayaller değişir. Ama birçok kişinin düşüncesi ortaktır... Güzel evler, arabalar, belki yatlar, belki işi bırakıp dünya turuna çıkmak. Yeni kıyafetler ya da mücevherler almak... Ya da şu anda akla gelmeyen başka şeyler...

İşte o da böyle hiç beklemediği bir şekilde hem ünlü oldu hem de milyonlar kazandı. Hatta hâlâ da kazanmaya devam ediyor.

Diğer yandan yıllarca mütevazı hayatını da hiç değiştirmedi. Kazandığı bu ün ve para onu değiştiremedi.

Yarışma ünlüsü, geçen yıllar içinde çok para kazandı. Ama mütevazılığını hiç elden bırakmadı. En büyük değişim ise saç rengi ve kıyafetlerinde oldu. 

Kısıtlı ekonomik koşullarda yaşadığı evini yakın zamana kadar terk etmedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra saçının modelini ve şeklini değiştirip daha farklı giyinmeye başladı.

Yine de sahip olduğu milyonlara bakarsak öyle büyük bir değişim olmadı hayatında. Şimdi ise yeni bir adım attı...

Sonunda milyonlarını harcamaya karar verdi. Hayatı boyunca yaşadığı evini değiştirdi... Yine de elini sıkı tuttu, öyle gösterişli bir malikaneye değil eskisinden "birazcık daha" yeni ama mütevazı bir yere taşındı.

BİR ŞARKI SÖYLEYİP MİLYONER OLMUŞTU
Bu anlatılan öykünün kahramanı İngiltere'de yayınlanan Britain's Got Talent adlı yarışmayla ünlenen Susan Boyle.

Üstelik Boyle o yarışmaya katılıp bir şarkıyla şöhreti bulduğunda 47 yaşındaydı.

Diğer yarışmacılara kıyasla mütevazı görünümüyle dikkat çeken Susan Boyle seslendirdiği I Dreamed a Dream adlı şarkıyla, kelimenin tam anlamıyla devleşti.

Sonrasında da yaptığı albümler geldi. Hayatını mütevazı bir evde geçiren Boyle'un artık 30 milyon sterlinlik bir serveti var.

SONUNDA KENDİNE YENİ BİR EV ALDI
2009 yılından bu yana alışkın olmadığı bir hayata adım atan Boyle, İskoçya'daki mütevazı evini de bırakmadı yakın zamana kadar.

Ama sonunda parasını biraz da olsa harcamaya karar verdi ve yeni bir ev satın aldı.

"Biraz da olsa" dedik çünkü Susan Boyle, yine gayet sade bir eve taşındı.

Bu ev için de 245 bin sterlin ödedi. Sahip olduğu milyonları düşünürsek bu gayet az bir miktar.

Geçtiğimiz 1 Nisan'da 65 yaşına giren Susan Boyle'un yeni evi 2 odalı bungalov tarzı bir yapı. Yine İskoçya'da ama bu kez Falkirk bölgesinde.

Susan Boyle kendine yeni bir ev aldı almasına ama o da çok mütevazı. İki odası bulunan evin en büyük lüksü otoparkı.

DEV MALİKANE DEĞİL İKİ ODALI BİR EV 
Yeni evinde iki odanın yanı sıra iki kişilik bir yatak odası bir küçük ama modern mutfak bulunuyor. Evin tek lüksü ise otomobil garajı.

Boyle'un yeni evinin dört bir yanı ise bahçeyle çevrili.

Bütün bunlar olurken her ne kadar çok para harcamıyorsa da Susan Boyle, saç rengini değiştirdi, makyaj yapmaya başladı. Kendine yeni kıyafetler bile alıyor.

Bu arada eski evini de elden çıkarmadı Susan Boyle. Orayı da kardeşi John devraldı. Bir başka deyişle ev yine aile içinde kaldı.

Geçen 1 Nisan'da yeni yaşına giren Susan Boyle; hayatının büyük bölümünü geçirdiği eski evini de erkek kardeşine devretti. Böylece mülk, yine aile içinde kaldı. 

Britain's Got Talent yarışmasıyla ünlenen Susan Boyle'un en büyük değişimi dış görünüşünde oldu. Saç modeli ve rengi değişti, makyaj yapmaya başladı. Hatta kıyafetleri bile usul usul değişti. Ama Boyle yine de mütevazılığı elden bırakmadı.

 

 

