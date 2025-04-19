'Kıvrımlı hatlar iyidir' deyip yıllarca ip gibi ince kalmıştı... Bir de gelinine meydan okudu... O pastayı gerçekten yemiş olamazsın!

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Bu sözler hiç inanamayacağınız birine ait...

Artık 50 yaşını bile geride bırakmasına ve dört tane çocuk dünyaya getirmesine rağmen kelimenin tam anlamıyla "ip gibi" incecik olan Victoria Beckham'a.

Aslına bakılırsa, David Beckham ile evliliği, müzikten sonra moda dünyasına adım atması, dört çocuğu, hatta artık gelini ve tabii ki servetiyle gündemden hiç düşmeyen Victoria Beckham ile ilgili çok dikkat çeken iki ayrıntı daha var.

Özel hayatını bilemeyiz ama fotoğraflarında hiçbir zaman dolu dolu gülmemesi ve hep zayıf olması.

Öyle ki Victoria her ne kadar başkalarına biraz dolgun bir bedene sahip olmanın iyi olduğunu söylese de kendisi hiç buna yönelmiyor.

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DOĞUM GÜNÜ POZU OLAY OLDU

İşte bu yüzden de 51'inci yaşını kutladığı doğum günü paylaşımı olay oldu.

Görünüşe göre Beckham çifti, Victoria Beckham'ın bu özel gününü kutlamak için bir ayaklarının olduğu Miami'yi seçti.

Lüks yatlarıyla denize açıldı ünlü aile. Victoria Beckham da bu özel günün anısına güvertede çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.

Üzerinde yat gezilerinde genellikle tercih ettiği siyah bir elbise olan Beckham, güneşten korunmak için de bir şapka kullandı.

Pozunda elinde de kocaman bir dilim pasta vardı.

'O PASTAYI GERÇEKTEN YEDİN Mİ?'

Victoria, "Doğum gününü güzelleştiren herkese teşekkür etti." Tabii "Ailem ve arkadaşlarım" diyerek de bu kişileri vurguladı, hepsine teşekkür etti.

O paylaşımda Victoria'nın elindeki pasta en çok dikkat çeken ayrıntı oldu. Onun, formunu korumak için çok sıkı bir diyet uyguladığını bilen takipçileri "O pastayı gerçekten yedi mi?" diye sormaktan kendilerini alamadı.

Aslına bakılırsa bu konu daha önce de Victoria'nın kocası David tarafından masaya yatırılmıştı.

David, bundan iki yıl önce verdiği bir röportajda tam 25 yıldır aynı yemekle beslendiğini söylemişti.

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'NE YAZIK Kİ YILLARDIR AYNI ŞEYİ YİYEN BİRİYLE EVLİYİM'

Kocasının anlattığına göre Victoria, yıllardır her gün ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor. Bu şekilde de formunu daha doğrusu inceliğini koruyor

Bundan iki yıl önce River Cafe Table adlı podcast yayınına konuk olan David Beckham bu konuyu şu sözlerle anlatmışt:

" Ne yazık ki son 25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim. Onunla tanıştığımdan bu yana Victoria sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor. Bu beslenme yolundan da çok nadir olarak çıkıyor."

Sosyal medya paylaşımlarından da anlaşıldığı gibi David Beckham yemek yapmayı çok seviyor. Onun bazen çocukları ya da bazen annesiyle mutfağa girip çeşit çeşit yemekler pişirdiği videoları sosyal medya takipçileri çok iyi biliyor.

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Beckham, konuk olduğu programda bu tutkusuna da değindi: "Yemek konusunda çok duygusalım. Ben harika bir şeyler yediğimde herkesin bunu denemesini istiyorum" diye konuştu.





David Beckham bir dönem Instagram'da paylaştığı yemek pişirme videolarıyla konuşuluyordu. Ünlü futbolcu, İtalya'da AC Milan takımında oynarken yemek kurslarına gitmişti.





BİR TEK KIZINA HAMİLEYKEN KURALINI BOZDU

Beckham'ın anlattığına göre Victoria, her zamanki tabağını yemekten vazgeçmiyor ama çok kısa bir süre pişirdiği yemeklerin tadına baktı.

O da en küçük çocukları ve tek kızları olan Harper Seven'a hamile olduğu dönemde gerçekleşti söylediğine göre.

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David Beckham o anı da şöyle anlattı: "Onun, benim tabağımdaki bir şeyi paylaştığı tek sefer Harper'a hamileyken oldu. Ve bu kesinlikle muhteşem bir şeydi. O benim en sevdiğim akşamlardan biriydi. Hangi yemek olduğunu hatırlıyorum, ama o günden sonra Victoria bir daha bunu yapmadı."





GELİNİYLE AŞIK ATIYOR

Victoria Beckham'ın doğum günü paylaşımlarında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı. Bir gece gezmesinde üzerine giydiği beyaz pantolon ve aynı renk büstiyerden oluşan kıyafet.

Bu giysi ilk olarak geçen yıl düzenlenen bir gecede Beckham ailesinin gelini, Brooklyn'in karısı Nicola Peltz'in üzerinde görülmüştü. Şimdi de kendisinin aynı takımı giymesi, sosyal medyada "Victoria geliniyle aşık atıyor" yorumlarına yol açtı.