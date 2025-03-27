Başka kadından evlilik dışı çocuk yapmıştı... Karısı ünlü şarkıcının ihanetini sineye çekti... Kocamdır, ona bir şans daha veriyorum

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Eşiniz sizi aldattı... Hem bu arada bir de evlilik dışı çocuk sahibi oldu. Bununla da yetinmedi ve sosyal medya hesabından bu gerçeği cümle aleme ilan etti.

Böyle bir durumda kalan herkes bir anda kendini büyük bir duygu karmaşası içinde bulur elbette. Bir yanda büyük bir şaşkınlık, diğer yanda korkunç bir acı ve öfke...

Bu kadar acı bir ihanete uğrasanız siz ne yapardınız? Bir anda eşinizi bırakıp gitmeyi mi yoksa onu affedip yılların hatırına bir kez daha denemeyi mi seçerdiniz?

Sizi bilemiyoruz ama böylesine büyük bir ihanete uğrayan taraf düşündü, düşündü ve kendisini aldatan eşine bir şans daha verme kararı aldı.

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YAPTIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Konuyu takip edenlerin bildiği gibi bir döneme damgasını vuran Nirvana grubuyla tanınan sonra da Foo Fighters ile kariyerini sürdüren Dave Grohl, karısı Jordyn Blum'u aldatıp üstüne bir de evlilik dışı kız çocuğu sahibi olduğunu sosyal medyadan dünyaya duyurdu.

Hatta sonradan Jennifer Young adlı genç kadın da ortaya çıktı.

Rock müzik tutkunu olduğu öğrenilen genç kadın, Dave Grohl ile ilişki yaşayıp ondan bir kız çocuk sahibi olduğunu doğruladı.

Bu süreçte bütün gözler de 56 yaşındaki Dave Grohl'un, 2003'te evlendiği ve üç çocuk sahibi olduğu karısı Jordyn Blum'a çevrildi.

Herkes onun ne yapacağını, bu duruma nasıl tepki göstereceğini merak ediyordu.

Sonunda Jordyn Blum'un kararı ortaya çıktı. Belki zor oldu ama Blum, kocasından boşanmak yerine ona bir şans daha vermeyi seçti.

EVLİLİĞİNE BİR ŞANS DAHA VERMEYİ SEÇTİ

Bu konuda US Weekly'ye konuşan bir kaynağın anlattığına göre "Jordyn, Dave'i affetti ve evliliğin sürmesi için çaba gösterme kararı aldı."

Yine aynı kaynağa bakılırsa, elbette Jordyn Blum bu başına gelenler yüzünden tamamen yıkılmış durumda. Ama yine de kocasının yanında yer almayı seçti.

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Dave Grohl ve Jordyn Blum'a yakın kaynaklara göre çift, bu konu üzerinde konuşup tartışmayı sürdürüyorlar.

Diğer yandan Dave Grohl, karısının güvenini yeniden kazanmak için elinden gelenin daha fazlasını yapmak için çaba gösteriyor.

Aslına bakılırsa Dave Grohl ve Jordyn Blum, bir süredir birlikte çıktıkları gezintilerde objektiflere takılıyordu. Hatta bir haftadan daha kısa bir süre önce bir arkadaşlarıyla öğle yemeği için buluştuklarında da görüntülenmişlerdi.

ALTI AY ÖNCE İTİRAF ETTİ

Dave Grohl'un büyük yankı uyandıran yasak aşk ve evlilik dışı çocuk itirafı bundan altı ay önce geldi.

Ünlü müzisyen, sosyal medya sayfasından paylaştığı mesajına "Yakın zamanda evlilik dışı ilişkimden bir kız bebek sahibi oldum" satırıyla başladı.

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Ardından da şunları ekledi: "Ona sevgi dolu ve destekleyici bir baba olmayı planlıyorum. Karımı ve çocuklarımı seviyorum. Ve şimdi onların güvenini kazanmak, onlar tarafından bağışlanmak için her şeyi yapıyorum."

Dave Grohl, itirafını yaptı yapmasına ama takipçilerinin bu konuda görüş bildirmesini engellemek için de paylaşımını yorumlara kapattı.

21'İNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLARDI

Grohl, karısı Jordyn ile 2003 yılında Los Angeles'ta birlikte yaşadıkları evde hayatını resmen birleştirmişti.

Çift, geçen yıl 21'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Grohl ve Blum'un 18 yaşında Violet Maye, 15 yaşında Harper Willow ve 10 yaşında Ophelia Saint adında üç tane kızı bulunuyor.

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Ünlü gitaristle eski bir model olan eşi Jordyn, 2001 yılında tanıştı. Fakat aralarında ilk görüşte aşk yaşanmadı. Hatta sonradan söylediğine göre Grohl, geleceği olan bir ilişki yaşamaktan kaçındı.

ÖNCE ONDAN KAÇTI, SONRA EVLENDİ: Dave Grohl, bu konuda verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Karımla ilk tanıştığımda birkaç kez birlikte dışarı çıktık. O sırada ciddi bir ilişkiye hazır olmadığıma karar vermiştim. Sonra onu aramayı bıraktım." Fakat zaman geçince aslında Jordyn Blum'u gerçekten sevdiğini fark etti. Üç aylık bir aranın ardından bir gün ona yeniden telefon etti. Söylediğine göre Blum o aramada "Bir daha senden haber alacağımı sanmıyordum" dedi. Sonunda da Dave Grohl ile Jordyn Blum hayatlarını birleştirdi. Bu arada üç çocuk sahibi oldular.





Dave Grohl ile Jordyn Blum'un üç tane kız çocuğu bulunuyor.





Grohl, Jennifer Young adlı genç kadından dünyaya gelen kızının bütün bakımını ve masraflarını üstleneceğini de duyurdu.





EFSANE NIRVANA GRUBUNDA DA YER ALDI

Şimdi merak konusu olan Jordny Blum'un kocası ve üç çocuğunun babası Dave Grohl'u affedip affetmeyeceği.

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David Eric Grohl ya da bilinen adıyla Dave Grohl, müzikseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim. 1990 ile 1994 arasında bir döneme damgasını vuran Nirvana grubunda baterist olarak yer aldı.

Kurt Cobain ile hafızalara kazınan grubun ikinci albümü Nevermind'da yer aldı.

Cobain'in 1994 yılındaki ölümünden sonra Dave Grohl, Foo Fighters adlı grubu kurdu.