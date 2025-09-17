BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun babacÄ±ÄŸÄ±m Aile bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±lar

Haberin DevamÄ±

Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in kuzeni ile evli olan Kent DÃ¼ÅŸesi iÃ§in Westminster Abbey'deÂ Katolik usulÃ¼ne uygun bir tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

92 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Kent DÃ¼ÅŸesi'nin tabutu tÃ¶renden Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konutun da bulunduÄŸu Kensington SarayÄ± kompleksindeki ÅŸapelde bir gece kaldÄ±.

ArdÄ±ndan tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± Westminster'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Sonra da Frogmore MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

CAMILLA HASTA OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N TÃ–RENE KATILAMADI

Kral Charles cenaze tÃ¶reninde annesinin kuzeni olan Kent DÃ¼kÃ¼ Edward ile Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tÃ¼m Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yeleri tÃ¶rendeydi. Fakat KraliÃ§e Camilla, sinÃ¼zitle ilgili bir saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tÃ¶rene katÄ±lamadÄ±.

BÃ¼tÃ¼n aile tÃ¶rendeydi tÃ¶rende olmasÄ±na ama yine en Ã§ok dikkati Ã§eken kiÅŸi Galler Prensi William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

GeÃ§en yÄ±lÄ± kanser tedavisiyle geÃ§iren Kate, Kent DÃ¼ÅŸesi iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reninde daha Ã¶nce de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kocasÄ± Prens Philip'i uÄŸurlarken giydiÄŸi siyah manto elbiseyi giydi.





KATE YÄ°NE CENAZE ELBÄ°SESÄ°NÄ° GÄ°YDÄ°

GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de ondan iki yÄ±l sonra hayata veda eden KraliÃ§e iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶renlerden birinde giydiÄŸi tÃ¼llÃ¼ ÅŸapkayla tamamladÄ±.

Kate Middleton ile ilgili dikkat Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Prenses'in boynunda, yine Prens Philip'in cenaze tÃ¶reninde taktÄ±ÄŸÄ± gerdanlÄ±k vardÄ±.

43 yaÅŸÄ±ndaki Kate Middleton'Ä±n bu takÄ± seÃ§imi de kraliyet uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan "KraliÃ§e'ye derin bir saygÄ± gÃ¶sterisi" olarak nitelendirildi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate'in boynundaki o kolye 2. Elizabeth'in en Ã¼nlÃ¼ takÄ±larÄ±ndan biri.

Hem son yolculuÄŸuna uÄŸurlanan Kent DÃ¼ÅŸesi hem de kocasÄ± Edward, 2. Elizabeth'in aile iÃ§indeki en yakÄ±nlarÄ±ndan biriydi.





GERDANLIÄžIYLA Ä°KÄ° AÄ°LE ÃœYESÄ°NE SAYGI DURUÅžUNDA BULUNDU

YapÄ±lan yorumlara gÃ¶re Kate de onun Ã§ok deÄŸer verdiÄŸi bu aile Ã¼yesinin cenaze tÃ¶reninde bu Ã¼nlÃ¼ gerdanlÄ±ÄŸÄ± kullanarak KraliÃ§e'yi de anmÄ±ÅŸ oldu.

1970 yÄ±lÄ±nda Japon hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan hediye edilen bu gerdanlÄ±ÄŸÄ± Elizabeth'in yanÄ± sÄ±ra Prenses Diana da zaman zaman kullandÄ±. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonunda yer alan bu deÄŸerli takÄ± artÄ±k Kate'e emanet.

Galler Prensesi, cenaze tÃ¶renlerinde gelenek olduÄŸu Ã¼zere gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ inci kÃ¼pelerle tamamladÄ±.

Kate'in boynundaki o gerdanlÄ±k aynÄ± zamanda hayata veda eden Kent DÃ¼ÅŸesi ile de baÄŸlantÄ±lÄ±.

Kent DÃ¼ÅŸesi, hem aile iÃ§inde edindiÄŸi saygÄ±n konum hem de kamu hizmetleri sayesinde 2. Elizabeth'in de hem sevgisini hem saygÄ±sÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±...

Bu yÃ¼zden Kate artÄ±k hayatta olmayan ve yaÅŸadÄ±klarÄ± sÃ¼re iÃ§inde birbirlerini seven bu iki aile Ã¼yesini de saygÄ±larÄ±nÄ± sunmuÅŸ oldu.





Ä°nci takÄ±lar, kocasÄ±nÄ± kaybettikten sonra sÃ¼rekli yas tutan KraliÃ§e Victoria dÃ¶neminden bu yana aile iÃ§inde cenaze tÃ¶renlerinde kullanÄ±lÄ±yor. YazÄ±lÄ± bir kural olmasa da ailenin kadÄ±n Ã¼yeleri cenazelerde inci takÄ±lar kullanÄ±yor. Her bir inci tanesi de Ã¶len kiÅŸinin ardÄ±ndan dÃ¶kÃ¼len gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± simgeliyor.





Kate Middleton aynÄ± gerdanlÄ±ÄŸÄ± Prens Philip'in 2020'deki cenaze tÃ¶reninde de kullandÄ±. Hatta kÄ±yafeti de Kent DÃ¼ÅŸesi'nin cenaze tÃ¶reninde giydiÄŸiyle aynÄ±ydÄ±.

Galler Prensesi, siyah tÃ¼llÃ¼ ÅŸapkasÄ±nÄ± KraliÃ§e 2. Elizabeth iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶renlerden birinde de kullandÄ±.





KAYINPEDERÄ°NE BAÅž SAÄžLIÄžI DÄ°LEDÄ°

Kent DÃ¼ÅŸesi iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende Kral Charles yerini aldÄ±. Hatta ailenin kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde yer almayan Prens Andrew ile eski karÄ±sÄ± Sarah Ferguson da hazÄ±r bulundu.

KocasÄ± William ile birlikte tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Westminster'a giden Kate, kayÄ±npederine sarÄ±lÄ±p yanaklarÄ±ndan Ã¶perek baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Aristokrat bir ailenin kÄ±zÄ± olarak Katharine Lucy Mary Worsley adÄ±yla Yorkshire'da dÃ¼nyaya gelen Kent DÃ¼ÅŸesi'nin 1961 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi kocasÄ± Edward ise tÃ¶ren boyunca gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle tuttu.

YanÄ±nda bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu dahil torunlarÄ± ve geniÅŸ ailesi de bulunan Kent DÃ¼kÃ¼ yine de acÄ±sÄ±nÄ± hiÃ§bir ÅŸeyin hafifletemediÄŸini gÃ¶zlerden saklayamadÄ±.





Kent DÃ¼ÅŸesi'nin kocasÄ± yanÄ±ndaki onca kalabalÄ±ÄŸa raÄŸmen acÄ±sÄ±nÄ± saklayamadÄ±. 1961 yÄ±lÄ±ndan beri evli olduÄŸu karÄ±sÄ±nÄ±n acÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼ne kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.





ACI HABER 5 EYLÃœL'DE DUYURULDU

Kent DÃ¼ÅŸesi'nin Ã¶lÃ¼m haberi 5 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klamayla duyuruldu.

Kensington SarayÄ±'nda kocasÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dairesinde hayata gÃ¶zlerini yuman Kent DÃ¼ÅŸesi, hayatÄ± boyunca katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi yardÄ±m faaliyetleriyle tanÄ±nÄ±yordu.

2. Elizabeth'in kuzeni Kent DÃ¼kÃ¼ Edward ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olan Kent DÃ¼ÅŸesi'nin akÄ±llara kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden biri de 1993 yÄ±lÄ±ndaki Wimbledon AÃ§Ä±k'ta yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼ÅŸes, Steffi Graff'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± kaybedip kupayÄ± kaÃ§Ä±ran ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan Ã‡ek tenisÃ§i Jana Novotna'yÄ± bir anne gibi teselli etmiÅŸti.

Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan resmi duyuruda "BÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Kent DÃ¼ÅŸesi'nin aramÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyururuz. Majesteleri Kensington SarayÄ±'nda huzur iÃ§inde son nefesini verdi" denildi.

DÃ¼ÅŸes'in kocasÄ± Edward, Ã§ocuklarÄ± ve torunlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n ilenin bu kayÄ±p yÃ¼zÃ¼nden derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ iÃ§inde olduÄŸu da belirtildi.

Bir sÃ¼redir bazÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan Kent DÃ¼ÅŸesi, 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã§alÄ±ÅŸan kraliyet ailesi Ã¼yeleri arasÄ±nda yer almÄ±yordu.





Ä°LKOKULDA MÃœZÄ°K DERSLERÄ° VERDÄ°

DÃ¼ÅŸes uzunca bir sÃ¼reÂ bir ilkokulda mÃ¼zik dersleri verdi. Okulda da Kent DÃ¼ÅŸesi olarak deÄŸil Katharine ya da sadece Bayan Kent olarak biliniyordu.

Katharine Lucy Mary Worsley adÄ±yla Yorkshire'da dÃ¼nyaya gelen DÃ¼ÅŸes, aristokrat bir aileden geliyordu.

Ailesinin 18'nci yÃ¼zyÄ±ldan bu yana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Yorskhire'da bÃ¼yÃ¼yen DÃ¼ÅŸes, 10 yaÅŸÄ±na kadar resmi bir eÄŸitim almadÄ±.

SonrasÄ±nda da KraliÃ§e Margaret'in okuluna ve Runton Hill Okulu'na gitti..

HayatÄ± boyunca en bÃ¼yÃ¼k tutkusu mÃ¼zik oldu. Piyano, org ve keman Ã§almayÄ± Ã¶ÄŸrendi. KÄ±zÄ± Lady Helen Taylor'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kendisi bu Ã¶zelliÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermese de Kent DÃ¼ÅŸesi, konserlere Ã§Ä±kabilecek dÃ¼zeyde iyi bir piyanistti.

Â

Kent DÃ¼ÅŸesi Katharine, kocasÄ± Prens Edward ile 1956 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Edward henÃ¼z Kent DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± almamÄ±ÅŸtÄ±... Bu unvan babasÄ±ndaydÄ± o sÄ±rada. GenÃ§ler 1961 yÄ±lÄ±nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼nleri de gayet gÃ¶steriÅŸli oldu.Â Ã‡iftin ikisi erkek biri kÄ±z Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu vardÄ±.





Kent DÃ¼ÅŸesi, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin talihsiz gelini Diana ile de iyi geÃ§iniyordu. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Charles ile boÅŸandÄ±ktan sonra da onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â