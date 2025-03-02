Başarısı laneti oldu… 10 yaşında Oscar kazanıp tarihe geçmişti… Babasının mirasından tek kuruş alamadı!

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Hollywood’un oyuncu baba kızı Ryan ve Tatum O’Neal bir kez daha çok konuşulacak iddialarla gündemde.





BABASI ONU MİRASINDAN MAHRUM ETTİ…

2023 yılında 82 yaşında kalp yetmezliğinden ölen Ryan O'Neal'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Tatum O'Neal, babası tarafından vasiyetinden çıkarılmasına ve ondan tek bir kuruş bile alamamasına ateş püskürdü.

Tatum O'Neal, 1973 yapımı “Paper Moon” filminde babasıyla birlikte rol aldıktan sonra 10 yaşındayken tarihin en genç Oscar kazanan oyuncusu olmuştu.

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61 yaşındaki aktris, 2023 yılında ölen babasının kendisini mirastan mahrum bıraktığını ancak ölümünden sonra öğrendiğini açıkladı ve bu duruma samimi bir yanıt verdi.

DÖRT ÇOCUKLU EFSANE OYUNCU KIZIYLA BİR TÜRLÜ BARIŞAMADI

Tatum ve 60 yaşındaki erkek kardeşi Griffin O'Neal, efsane aktörün eski eşi Joanna Moore’dan doğan çocuklarıydı.

Ryan O'Neal'in Leigh Taylor-Young’dan da 57 yaşında Patrick adında bir oğlu var.

Efsane aktörün hayatının en büyük aşkı olan, kendisi gibi çok sevilen oyuncu Farrah Fawcett’ten ilişkisinden de 40 yaşında Redmond adında bir oğlu olmuştu.

Tatum O'Neal ve erkek kardeşi Griffin 1970 yılına kadar anneleriyle birlikte yaşamış, anneleri alkollü araç kullanmaktan tutuklandıktan sonra çocuklarının velayetini kaybetmişti.





BAŞARISI LANETİ OLDU

Kardeşler bu olaydan sonra babalarıyla yaşamaya başladılar. Tatum O’Neal daha 10 yaşında babasıyla birlikte kamera karşısına geçmiş, çocuk oyuncu olarak çok muhteşem bir performans göstererek Oscar kazanmıştı.

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Ancak baba kızın arası sonradan bozulmaya başladı. Tatum O’Neal, babasının kendisini Oscar kazandığı için kıskanmaya başladığını 2004’te çıkardığı anı kitabında yazmıştı.

Üstelik Tatum O’Neal’a göre babası Ryan O’Neal şiddet yanlısıydı ve kontrol edemediği öfkesini çocuklarından çıkarıyordu.

YAZDIĞI KİTAPTA GERÇEKLERİ ANLATTI, BABASI BUNLARI DUYMAYA KATLANAMADI

Babasının uyuşturucu bağımlılığı olduğunu ve kendisini hem duygusal hem de fiziksel şiddete maruz bıraktığını söyleyen Tatum O’Neal onun uyuşturucu satıcısı bir arkadaşı tarafından taciz edildiğini de iddia etti.

Kitabında zorlu çocukluğunu ve babasıyla olan çalkantılı ilişkisini açıkça anlatan Tatum O’Neal mirastan mahrum bırakılmasının sebebinin de bu kitap olduğunu düşünüyor.

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“Ben sadece dürüst bir kitap yazdım. Ama babam bundan çok etkilendi diyen” ünlü oyuncu babasının mirasında yer almadığını onun ölümünden sonra öğrendi. Buna verdiği tepki ise kısa ve net oldu: Senin paranı zaten istemem. Eksik olsun!

“BABAM ÖDÜLÜ KAZANINCA BANA VURDU”

Ryan O’Neal, kızının kitabı çıktıktan sonra konu hakkında açıklama yapmış ve suçlamaları reddederek asıl kızının alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylemişti.

Tatum O’Neal Oscar kazandıktan sonra babasının kendisine tokat attığını iddia etmişti. Ryan O’Neal kızının Oscar kazandığı törene katılmamıştı.

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Efsane oyuncu yıllar sonra bu ödülün aile içinde sorunlara yol açtığını kabul etmişti…

O OSCAR HEYKELİ AİLEYİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Ryan O’Neal 2009 yılında Vanity Fair'e verdiği bir röportajda “O Akademi Ödülü yüzünden herkes herkesten nefret ediyordu” demişti…

Aslında Taxi Driver filminde Jodie Foster’ın oynadığı rol de önce Tatum O’Neal için düşünülmüş, babası Ryan O’Neal buna karşı çıkmıştı.

Tatum O’Neal babasının kendi rollerine engel olduğunu ve oyunculuk kariyerinin bu yüzden gelişmediğini de iddia ediyor.





BABA KIZ 20 YIL BOYUNCA GÖRÜŞMEMİŞLERDİ

Tatum O’Neal gerçekten de bir dönem alkol ve uyuşturucu bağımlısı oldu. Yıldız tenisçi John McEnroe ile sorunlu bir evlilik yapan ünlü oyuncu 1986’dan 19994’e kadar evli kaldılar, bir oğulları ve iki kızları oldu.

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Boşandıktan sonra O'Neal oyunculuğa geri dönmeye çalıştı, ancak ciddi şekilde eroin bağımlısı olunca kariyeri durdu. Bağımlılıkla savaşmaya devam ederken, O'Neal ara sıra oyunculuk yaptı, çoğunlukla filmlerde küçük roller üstlendi ve TV şovlarında konuk oyuncu olarak yer aldı.

Baba kız, Ryan O’Neal’ın büyük aşkı Farah Fawcett'in ölümünün ardından 2009 yılında yeniden barışana kadar neredeyse 20 yıl boyunca görüşmediler.

“BABAM ÖLÜNCE KENDİMİ BULDUM”

Tatum O'Neal babası Ryan'ı vefatından önce üç kez gördüğünü açıklamıştı.

Tatum O'Neal'ın maddi olarak zor durumda olmasına ve Ryan'ın mirasının bir kısmının kendisine kalmasının kendisine yardımcı olacak olmasına rağmen, aktris babasının ölümünden bu yana yeni bir özgürlük duygusu bulduğunu söyledi.