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Haber Giriş: 14.09.2021 - 07:32 | Son Güncelleme:

Başak Gümülcinelioğlu'ndan konser sürprizi

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Başak Gümülcinelioğlu'ndan konser sürprizi

23 Eylül akşamı düzenlenecek Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri’nde genç oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da sahneye çıkacak.

Turkcell Vadi Açıkhava, 23 Eylül’de Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri’ne ev sahipliği yapacak. Ceylan Ertem ile Demet Sağıroğlu’nun yanı sıra oyuncular Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu’nun sahneye çıkacağı konserin kadrosuna sürpriz bir isim daha dahil oldu.

ÖDÜLLÜ SES

Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncu Başak Gümülcineli oğlu da o gece sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Gümülcinelioğlu, en son oynadığı dizide seslendirdiği şarkıyla 2021 Number1 Video Müzik Ödülleri’nde ‘en iyi dizi şarkısı’ ödülünü almıştı.

Başak Gümülcinelioğlundan konser sürprizi

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