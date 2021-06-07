Başak Ermiş kimdir? İşte sevgilisi Can Topçu hakkında bilgiler

Sosyal medyada Başak Ermiş isimli genç kız, erkek arkadaşı tarafından 'tayt giydiği' gerekçesiyle şiddet uğradığı öne sürdü. Genç kız, erkek arkadaşının rol aldığı 'Sokağın Çocukları' dizisinin cezaevi sahnesindeki bir fotoğrafını paylaşıp "Umarım nasip olur seni şöyle görmek" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki Başak Ermiş TikTok paylaşımlarıyla tanınıyor.



Başak Ermiş’i darp eden Can Topçu’nun ‘Adana 01’ dizisinde rol alırken çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı.

Dizi setinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Can Topçu, rap müziği de yapıyor.

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