Başak Dizer'den açıklama geldi! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin bebeği oluyor

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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan stilist Başak Dizer evliliklerine imrenilerek bakılan çiftler arasında yer alıyor. 2016 yılında evlenen çiftin bu güne kadar pek çok kez bebek haberi yapılmış, ancak haberlerin gerçekliği kanıtlanamamıştı. Başak Dizer'den bu kez şaşırtan o açıklama geldi! İşte Başak Dizer'in 2 Sayfa programında yaptığı açıklama...

3 AYLIK HAMİLE

2. Sayfa magazin programına açıklama yapan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu ve cinsiyetin henüz belli olmadığını söylediği bir mesaj yolladı. Bu mesajın ardından, BAşak Dizer'in hamilelik haberleri uzun bir aradan sonra doğru çıktı.

2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde, yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle ünlü oyuncu ile dünya evine giren Başak Dizer'in hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayınlan bu haberi Başak Dizer sonunda doğrulamış oldu.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

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Başak Dizer 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer, 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurdu. 2008 yılında Aşkı- Memnu ekibine dahil oldu ve başrolleri giydirmeye başladı. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Aşkı- Memnu dizisinde tanıştığı Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.