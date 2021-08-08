Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden anlamlı destek! Haluk Levent teşekkür etti

Türkiye’de birçok şehri etkisi altına alan orman yangınlarıyla anlamlı mücadele ve birlik devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Haluk Levent de kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne bağış yapan ünlü isimlerle birlikte yangınlarla yakından ilgilenenlerden. Son olarak gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in yangınların kontrol altına alınmasında yardımcı olması için kiralanacak helikopterin ödeneğine katkıda bulunduğunu duyuran Haluk Levent, çifte sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Levent, Twitter hesabından, "Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. 'Abi helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık.' dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e çok teşekkürler" mesajını paylaştı.

HELİKOPTER KİRALANACAK

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. AHBAP Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz" demişti.

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