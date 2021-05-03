Başak Dizer Tatlıtuğ'dan o soruya net yanıt! 'Kötü sona izin vermem'

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Kayıtsızlık tabii. Âşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla “mış gibi” yapıyorsundur (Gülüyor).

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?

- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.

◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?

- Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.

◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?

- Valla ikisi de beni hiç rahatsız etmez. Zaten az yiyen ve az konuşan bir tipim. Sofrada öyle biri iyi bile olur.

◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Tek başıma... Sorunlarımı anlatarak rahatlayamıyorum. Paylaşınca sorunlar daha da büyür bende. Mutluluklarımı paylaşma taraftarıyım diyelim.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?

- Altta yatan niyet önemli tabii ama yalan yalandır benim için.

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Affetmek ve hemen unutmak. Çünkü böyle hayat daha hafif, daha kolay. Bu duygular bana sadece ve sadece zarar verir, artık onun bilincindeyim.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kötü bitmesi olmaz ya. Kötü son, melankoli bana göre değil. Ben o kötü sonu bir şekilde iyiye döndürürüm (Gülüyor).

En, en, en sonda ne var?

◊ Hatır için çiğ tavuk: Yenir mi, yenmez mi?

- Hatır, rica için değil ama bir konuda önemli bir yardımım olacaksa her şeyi yerim.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Her zaman geleceğe. Uzaya, paralel evrene, kozmoza başka gezegenlere... Çok merak ediyorum: En, en, en sonda ne var?

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- Twitter. Çok fazla bilgi mevcut. Bilgi, veri, fikir toplamayı çok seviyorum.

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Külkedisi yahu adı üstünde. Öbürü prenses.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabaha bırakmak mı?

- Mottom şu: Geceden planla, sabah uygula.

◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Dolambaçlı (Gülüyor). Kırılmasın, gücenmesin. Çünkü sorun bende derim.

◊ Mantık mı içgüdü mü?

- Hep mantık. E çünkü Koç burcuyum.

◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?

- Babam. Benim fikir, karar, mantık, akıl yanım.

◊ 20 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?

- 20 yaşıma dönüp ve her güzel şeyi tekrar yaşamayı tercih ederim.

KÜÇÜK KEYİFLER

Ne tavla bilirim ne satranç...

Ben kağıtçıyım!

◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?

- Her zaman Avrupa Yakası. Çünkü işim bu tarafta ve trafik canavarı kurbanı olmak istemiyorum.

◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’nın mı Avrupa Yakası’nın mı?

- Şehrimizin her yeri güzel ama güneşin batışı için buyurunuz sizi Anadolu tarafına alayım isterseniz...

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı etten çok kolay vazgeçerim. Ohoo o, benim vejetaryen olup 6 ay bütün etlerden vazgeçmişliğim var.

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Bütün sporları yapabilmek o kadar isterdim ki... Spor kadar güzel hobi mi var? Dört mevsim aktif, dinamik, sağlıklı!

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

- Tekne benim tarzım bir tatil değil. Arkadaşımınki olsa daha iyi. Kısa ve öz.

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Ne tavla bilirim ne satranç. Merakım da olmadı. Ben kağıtçıyım!

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- Bursalıya böyle soru sorulur mu ya? Gazetecilik hatası. Pas geçiyorum.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Deniz-kum-güneş. Çünkü hepi topu senede üç-dört ay. Az olan hep değerlidir.

◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Bak yemeği çok beğenmiş olsam bile o köfteler hep çaktırmadan köpeğe gider. Net.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?

- Onda ne var canım? Kulaklık takar, bir yağmur sesi koyar, mis gibi uyurum.

◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?

- Şikâyet etmem. Ne zor soru! Galibe hafifçe hareketlerle uyanmasını beklerim.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Film.

◊ Bodrum mu Çeşme mi?

- Çeşme.

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

- Marilyn.

◊ İstanbul’un: Kokuları mı sesleri mi?

- Kokuları.

POPÜLER ŞEYLER

Bir adet Filiz ve yanına bir adet Tarık

◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Cem Yılmaz daha zekice güldürüyor ya, o çok hoşuma gidiyor.

◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

- Filiz Akın’ın filmleri çoğunlukla daha renkli ve eğlenceli.

◊ Peki Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?

- Bir adet Filiz Akın ve yanına bir adet Tarık Akan.

◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,

Ajda mı?

- Ajda. Çünkü onu dinlemek beni pozitif hissettiriyor.

◊ Cem Karaca mı Barış Manço mu?

- Barış Manço en favorim. Zamanında bütün kasetlerini baştan sona ezberlemiştim. Çünkü çok zekice yazmış şarkılarını.

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