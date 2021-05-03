Başak Dizer Tatlıtuğ'dan o soruya net yanıt! 'Kötü sona izin vermem'
Çok güzel, aşırı zarif ve “ketum” denilebilecek kadar ölçülü. Ülkenin en popüler adamıyla evli ama sosyal medyada “#Kocişkom, #huzurum, #aşkın dibi” gibi paylaşımlarına asla rastlamazsınız. Ayaküstü sansasyon olacak demeçler vermez, zaten sokakta da çok göremezsiniz. İşinde, gücünde bir moda insanı. Kendini bu kadar çok geri çekmeyi sevdiği için daha da çok merak uyandırıyor tabii. Buyurun size ev hali, küçük keyifleri ve hayat felsefesiyle Başak Dizer Tatlıtuğ.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık tabii. Âşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla “mış gibi” yapıyorsundur (Gülüyor).
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.
◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?
- Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.
◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?
- Valla ikisi de beni hiç rahatsız etmez. Zaten az yiyen ve az konuşan bir tipim. Sofrada öyle biri iyi bile olur.
◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek başıma... Sorunlarımı anlatarak rahatlayamıyorum. Paylaşınca sorunlar daha da büyür bende. Mutluluklarımı paylaşma taraftarıyım diyelim.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?
- Altta yatan niyet önemli tabii ama yalan yalandır benim için.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek ve hemen unutmak. Çünkü böyle hayat daha hafif, daha kolay. Bu duygular bana sadece ve sadece zarar verir, artık onun bilincindeyim.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kötü bitmesi olmaz ya. Kötü son, melankoli bana göre değil. Ben o kötü sonu bir şekilde iyiye döndürürüm (Gülüyor).
En, en, en sonda ne var?
◊ Hatır için çiğ tavuk: Yenir mi, yenmez mi?
- Hatır, rica için değil ama bir konuda önemli bir yardımım olacaksa her şeyi yerim.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Her zaman geleceğe. Uzaya, paralel evrene, kozmoza başka gezegenlere... Çok merak ediyorum: En, en, en sonda ne var?
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Twitter. Çok fazla bilgi mevcut. Bilgi, veri, fikir toplamayı çok seviyorum.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Külkedisi yahu adı üstünde. Öbürü prenses.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabaha bırakmak mı?
- Mottom şu: Geceden planla, sabah uygula.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Dolambaçlı (Gülüyor). Kırılmasın, gücenmesin. Çünkü sorun bende derim.
◊ Mantık mı içgüdü mü?
- Hep mantık. E çünkü Koç burcuyum.
◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?
- Babam. Benim fikir, karar, mantık, akıl yanım.
◊ 20 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?
- 20 yaşıma dönüp ve her güzel şeyi tekrar yaşamayı tercih ederim.
KÜÇÜK KEYİFLER
Ne tavla bilirim ne satranç...
Ben kağıtçıyım!
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?
- Her zaman Avrupa Yakası. Çünkü işim bu tarafta ve trafik canavarı kurbanı olmak istemiyorum.
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’nın mı Avrupa Yakası’nın mı?
- Şehrimizin her yeri güzel ama güneşin batışı için buyurunuz sizi Anadolu tarafına alayım isterseniz...
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Kırmızı etten çok kolay vazgeçerim. Ohoo o, benim vejetaryen olup 6 ay bütün etlerden vazgeçmişliğim var.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Bütün sporları yapabilmek o kadar isterdim ki... Spor kadar güzel hobi mi var? Dört mevsim aktif, dinamik, sağlıklı!
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- Tekne benim tarzım bir tatil değil. Arkadaşımınki olsa daha iyi. Kısa ve öz.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Ne tavla bilirim ne satranç. Merakım da olmadı. Ben kağıtçıyım!
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Bursalıya böyle soru sorulur mu ya? Gazetecilik hatası. Pas geçiyorum.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Deniz-kum-güneş. Çünkü hepi topu senede üç-dört ay. Az olan hep değerlidir.
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Bak yemeği çok beğenmiş olsam bile o köfteler hep çaktırmadan köpeğe gider. Net.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?
- Onda ne var canım? Kulaklık takar, bir yağmur sesi koyar, mis gibi uyurum.
◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Şikâyet etmem. Ne zor soru! Galibe hafifçe hareketlerle uyanmasını beklerim.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Film.
◊ Bodrum mu Çeşme mi?
- Çeşme.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?
- Marilyn.
◊ İstanbul’un: Kokuları mı sesleri mi?
- Kokuları.
POPÜLER ŞEYLER
Bir adet Filiz ve yanına bir adet Tarık
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz daha zekice güldürüyor ya, o çok hoşuma gidiyor.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Filiz Akın’ın filmleri çoğunlukla daha renkli ve eğlenceli.
◊ Peki Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?
- Bir adet Filiz Akın ve yanına bir adet Tarık Akan.
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,
Ajda mı?
- Ajda. Çünkü onu dinlemek beni pozitif hissettiriyor.
◊ Cem Karaca mı Barış Manço mu?
- Barış Manço en favorim. Zamanında bütün kasetlerini baştan sona ezberlemiştim. Çünkü çok zekice yazmış şarkılarını.