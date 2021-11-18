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Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bebek müjdesine Nurten Tatlıtuğ'dan ilk yorum

#Nurten Tatlıtuğ#Başak Dizer#Kıvanç Tatlıtuğ
Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğun bebek müjdesine Nurten Tatlıtuğdan ilk yorum

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den güzel haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Babanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.

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"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"

Nurten Tatlıtuğ "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'In bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum." dedi.

Nurten Tatlıtuğ, çiftin Paris'teki nikalarına katılmamış, o dönem evliliğe onay vermediği yönünde haberler gündeme gelmişti.

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