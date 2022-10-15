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Bartın'da maden ocağında patlama! Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu

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#Bartın#Amasra#Sibel Can
Bartında maden ocağında patlama Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 17:39

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam meydana gelen patlamada 41 madencimiz hayatını kaybetti. Acı haber tüm Türkiye’yi kahrederken, yaşanan bu facia ile ilgili ünlü isimler de geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

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Sibel Can: “Bartın’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Ebru Gündeş: “Hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum... Dualarımız sizinle.”

Acun Ilıcalı: “Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dualarımız mahsur kalan işçi kardeşlerimiz ile. Geçmiş olsun.”

Bartında maden ocağında patlama Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu

Esra Erol: “Madenci kardeşlerimin ve yakınlarının acıları yüreğimde kor ateşi.”

Müge Anlı: “Çok üzgünüm... Mahsur kalan işçilerimiz için dua ediyorum.”

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Derya Baykal: "Bartın’daki patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim… Çok üzgünüm"

Funda Arar: Dualarımız seninle. Yaralılara acil şifalar, patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Bartında maden ocağında patlama Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu

Ceyhun Fersoy: Bartın'da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.

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#BARTIN#MADEN OCAĞI

 

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