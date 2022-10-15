Bartın'da maden ocağında patlama! Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu

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Sibel Can: “Bartın’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.”
Ebru Gündeş: “Hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum... Dualarımız sizinle.”
Acun Ilıcalı: “Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dualarımız mahsur kalan işçi kardeşlerimiz ile. Geçmiş olsun.”
Esra Erol: “Madenci kardeşlerimin ve yakınlarının acıları yüreğimde kor ateşi.”
Müge Anlı: “Çok üzgünüm... Mahsur kalan işçilerimiz için dua ediyorum.”
Derya Baykal: "Bartın’daki patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim… Çok üzgünüm"
Funda Arar: Dualarımız seninle. Yaralılara acil şifalar, patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.
Ceyhun Fersoy: Bartın'da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.