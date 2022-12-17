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‘Baronlar öldürdü’ sözlerine yasak

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#Dilek Ertek#Gökçe Atuk#Tahiti
‘Baronlar öldürdü’ sözlerine yasak
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:55

Gökçe Atuk, Tahiti’de gemiden düşerek kaybolan annesi Dilek Ertek’le ilgili iddialara mahkeme kararıyla yanıt verdi. Atuk, annesi için ‘Uluslararası baronlar tarafından öldürüldü’ şeklinde açıklama yapan Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’a 2 ay konuşmama kararı aldırdı.

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CEMİYET hayatının tanınmış isimlerinden Dilek Ertek tatil için gittiği Tahiti’de 25 Ekim gecesi gemiden düşmüş, günler süren arama kurtarma çalışmalarına rağmen cesedi bulunamamıştı. Bu olayın ardından Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Magazin” isimli programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, Dilek Ertek’in ‘uluslararası baronlar tarafından öldürüldüğü’ iddiasını ortaya attı.

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Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk’un avukatları da açıklamalarla ilgili mahkemeye başvurdu. Dilekçede, “Davalılar, Dilek Ertek’i karalayarak onun uluslararası baronlar tarafından öldürüldüğü şeklinde hiçbir dayanağı olmayan söylemlerde bulunmuşlardır. Davalıların bu söylemleri yüzünden, müvekkil ve ailesinin bir kesim tarafından saldırıya uğraması veya hırsızlık girişimlerine maruz kalmaları ihtimali son derece yüksektir. Davalıların gerçek dışı açıklamaları nedeniyle müvekkil ve ailesinin can güvenliği ve malvarlıkları tehlike altındadır. Talihsiz kazayı değişik boyutlarda ele almaya devam eden davalılar hakkında konuşmama kararı verilmesini istiyoruz” denildi.

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Rahatsız etmeyecekler

Talebi haklı bulan mahkeme, sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’ın 2 ay süreyle Gökçe Atuk hakkında şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve söylemlerde bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

 

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#Dilek Ertek#Gökçe Atuk#Tahiti

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