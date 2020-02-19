Barkın Köksalan: Annem şarkı dublajı yapar

Hürriyet’e konuşan Özener’in oğlu ve menajeri Barkın Köksalan, Tözüm’ün iddiasına şöyle yanıt verdi: “Bir yanlış anlaşılma olmuş. Annem dublaj sanatçısı değil ki, şarkı dublajı yapan biri. Programda da ‘Yeşilçam’daki kadınları ben konuşuyorum’ demiyor, ‘Ben şarkılarını söylüyorum’ diyor. Birilerinin işgüzarlığı bu.”