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Haber Giriş: 19.02.2020 - 07:24,Son Güncelleme:/

Barkın Köksalan: Annem şarkı dublajı yapar

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Barkın Köksalan: Annem şarkı dublajı yapar

DUBLAJ sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm (91), katıldığı programda Yeşilçam filmlerindeki seslendirmeleri kendisine mal ettiği iddiasıyla ses sanatçısı Belkıs Özener (79) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’e konuşan Özener’in oğlu ve menajeri Barkın Köksalan, Tözüm’ün iddiasına şöyle yanıt verdi: “Bir yanlış anlaşılma olmuş. Annem dublaj sanatçısı değil ki, şarkı dublajı yapan biri. Programda da ‘Yeşilçam’daki kadınları ben konuşuyorum’ demiyor, ‘Ben şarkılarını söylüyorum’ diyor. Birilerinin işgüzarlığı bu.” 

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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