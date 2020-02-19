Haber Giriş: 19.02.2020 - 07:24,
Barkın Köksalan: Annem şarkı dublajı yapar
DUBLAJ sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm (91), katıldığı programda Yeşilçam filmlerindeki seslendirmeleri kendisine mal ettiği iddiasıyla ses sanatçısı Belkıs Özener (79) hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet’e konuşan Özener’in oğlu ve menajeri Barkın Köksalan, Tözüm’ün iddiasına şöyle yanıt verdi: “Bir yanlış anlaşılma olmuş. Annem dublaj sanatçısı değil ki, şarkı dublajı yapan biri. Programda da ‘Yeşilçam’daki kadınları ben konuşuyorum’ demiyor, ‘Ben şarkılarını söylüyorum’ diyor. Birilerinin işgüzarlığı bu.”
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