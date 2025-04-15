Barışsınlar diye gözyaşı bile dökmüştü... Kocası yokken kayınbiraderiyle gizlice buluşmuş!

Haberin Devamı

Diğer yandan Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın evlerinin kapalı kapıları ardından da bazı haberler sızıyor dışarıya... Zaman zaman alevlenen bu haberlere daha doğrusu iddialara göre Kate Middleton, iki kardeşi barıştırmak için elinden geleni yapıyor.

Hatta başka bazı söylentilere göre İngiliz kraliyet ailesinin ileri gelenleri bu konuda Kate'e görev bile verdi.

İşin bu kısmı ne kadar doğru bilinmez ama Kate Middleton yine böyle bir söylentinin tam merkezinde.

HASTALIK ONU ÇOK DEĞİŞTİRDİ... BARIŞ İÇİN YİNE KOLLARI SIVADI

Buna göre Kate, iki düşman kardeş arasında barış elçiliği görevini yerine getirmek için yine kolları sıvadı.

Haberin Devamı

Radar adlı internet sitesinde yer alan habere göre Kate Middleton, bir zamanlar kardeş gibi olduğu Prens Harry ile gizli bir görüşme yaptı. Bu da Harry'nin İngiltere'de güvenlikle ilgili görülen duruşması sırasında oldu. Duruma için Londra'ya giden Harry ile Kate Middleton, basından uzak bir şekilde görüştü.

İddialara göre Kate bu işe gönlünü koydu. Çünkü geçen yıl kanser tedavisi görmesi onun hayata bakışını epey değiştirdi. Sevmenin ve sevilmenin, sahip olduğu aileyi korumanın önemini eskisinden daha iyi anladı.

İşte bu yüzden de geçen hafta duruşma için Londra'ya giden Harry ile görüşmeyi kabul etti.

Kaynaklara göre Kate Middleton, Harry'nin kısa süre için bile olsa 'evine' dönmnesini de ailedeki buzların eritilmesi konusunda bir fırsat olarak gördü. O yüzden de Harry ile görüşme konusunda hiç tereddüt etmedi.

DAHA FAZLA GEÇ OLMADAN...

Diğer yandan yine kaynaklara göre Kate, daha fazla geç olmadan kocasıyla kayınbiraderi arasındaki anlaşmazlıkları gidermek gerektiğine inanıyor. Bu konuda elinden geleni yapmakta da son derece kararlı.

Haberin Devamı

İddialara bakılırsa her ne kadar William ve kardeşi Harry birbirlerine uzak ve düşman olsalar da Kate yine de kayınbiraderi ile köprüleri tam olarak atmadı.

Bu konu özellikle geçen yıl Kral Charles ve Kate Middleton'ın kansere yakalanmasının ardından aile içinde daha fazla önem görmeye başladı. Aslında birçok kişi iki kardeşin artık barışması gerektiğini düşünüyor.

Charles'a yakın kaynaklar da zaten bozulan sağlığıyla uğraşan Kral'ın hayatının iki oğlu arasındaki bu gerilim yüzünden daha trajik bir hale dönüştüğünü ileri sürüyor.

WILLIAM BARIŞ KONUSUNDA İSTEKLİ DEĞİL

Ama diğer yandan William görünüŞe göre kardeşiyle barışmaya çok da istekli değil. Geçen hafta Harry Londra'ya gittiğinde Willİam da büyük oğlu George'u alıp tuttuğu futbol takımı Aston Villa'nın maçını izlemek için Paris'e gitti.

Haberin Devamı

O sırada Kate de Harry ile barış görüşmesine gitti.

Bir kaynak "Kate, her zaman Harry için açık bir kapı bırakıyor. Bu yüzden onunla görüşme fırsatını boşa harcamak istemedi" diye anlattı durumu.

Bu arada William ile Kate'in Mustique da aile tatilinde olduğu sırada Kate'in Harry'yi oraya çağırdığı geçtiğimiz ay basına yansımıştı. Buna göre Harry ağabeyi ve karısının çocuklarıyla tatil yaptığı villaya gitmişti..

Fakat yine ileri sürülenlere göre William kardeşişiyle barış konusunda o kadar katı ve isteksizdi ki bu durum Kate'in de ağlamasına sebep olmuştu.