Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında neler oluyor? Aşk iddiaları gündemde
Kısa bir süre önce Survivor 2020 parkurlarında birlikte mücadele eden Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın görüntüleri magazin gündeminde. Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın samimi halleri ‘aşk mı yaşıyorlar?’ iddialarına neden oldu. Peki, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında neler oluyor?
Survivor 2020 finalinin ardından ailesinin yaşadığı yere Prag’a giden Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı. Nisa Bölükbaşı’nın Türkiye’ye geldikten sonra sık sık Barış Murat Yağcı ile görüşmesi ve bu görüşmelerde samimi görüntüler vermesi ‘aşk’ iddialarını gündeme getirdi.
Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Survivor 2020 sezonunda Sercan’ı reddetmesi uzun süre konuşulan Nisa’nın Gizem’le yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıkmış, bu konuşmada sevgili detayı da dikkat çekmişti. Nisa, “Erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum. Bununla değil.” Açıklamasında bulunmuştu.
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