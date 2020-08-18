Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında neler oluyor? Aşk iddiaları gündemde

Survivor 2020 finalinin ardından ailesinin yaşadığı yere Prag’a giden Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı. Nisa Bölükbaşı’nın Türkiye’ye geldikten sonra sık sık Barış Murat Yağcı ile görüşmesi ve bu görüşmelerde samimi görüntüler vermesi ‘aşk’ iddialarını gündeme getirdi.



Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Survivor 2020 sezonunda Sercan’ı reddetmesi uzun süre konuşulan Nisa’nın Gizem’le yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıkmış, bu konuşmada sevgili detayı da dikkat çekmişti. Nisa, “Erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum. Bununla değil.” Açıklamasında bulunmuştu.